Ana Pazos: 2022, el año de los propósitos cumplidos, ¡sí o sí!

Soy Ana Pazos, una firme creyente en que podemos transformar nuestra vida, empezando por cambiarnos a nosotras mismas, y en dado momento podemos elegir un camino diferente para alcanzar nuestros objetivos y nuestra felicidad, no hay reglas escritas.

Ana Pazos @anapazoslifecoach

Soy Brasileña de nacimiento y Mexicana de corazón. Soy una mujer intensa, apasionada por la vida, curiosa en aprender, leer y disfrutar esta aventura que es vivir. Soy mamá de 2 maravillosos hijos y esposa. Soy sagitariana, amante de los viajes, del deporte, de los animales, y me encanta bailar. Me fascinan los temas de belleza tanto interior como exterior; soy extrovertida, honesta, resiliente ¡y muy persistente!

¡Por supuesto que también tengo áreas de oportunidad! Para este año me voy a enfocar en aumentar mi paciencia, ahorrar más, soltar el control y el hiperfoco.

Como coach, mentora, empresaria, conferencista y columnista, mi misión es acompañar y ayudar a las mujeres a lograr los cambios que desean y llegar a los objetivos mediante el método AP (que combina lo mejor del coaching, la inteligencia emocional, el PNL y otras disciplinas). Mi trabajo me encanta, es lo que me hace levantarme de la cama en los días más difíciles, además de mi familia, por supuesto.

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Albert Einstein

Casi todo el mundo conoce esta frase del famoso genio Alemán, entonces ¿Por qué seguimos haciendo lo que no nos conviene? ¿Por qué nos autosaboteamos? ¿Cómo pasamos de ser nuestra aliada a ser nuestro mayor obstáculo? Cuando te pones excusas como no tengo tiempo, no tengo dinero, mis hijos, es muy tarde, y si fracaso… o procrastinas, dejando todo para después, para más tarde… comienzas a darle lugar a los famosos “peros” y a las malas decisiones.

Son muchos los factores que van variando en cada persona, eso es lo que veo en las sesiones de coaching, lo que está muy relacionado con el miedo y la baja autoestima que no te permiten dar los pasos necesarios para romper malos hábitos que te ayudarán a salir de tu “zona de confort”

El auto-sabotaje

Un viejo enemigo, que simplemente refuerza y/o refleja nuestros pensamientos, que una vez que te pone a pensar, te sientas y accionas, así que te detienes y el siguiente pensamiento llega tu mente: “necesito aceptar mi vulnerabilidad” entonces buscas ayuda, y no solo para entender lo que dice Albert Einstein, sino para empezar a hacer las cosas de forma DIFERENTE y empezar a jugar a tu favor.

¿Por qué amo el coaching llevado en serio?

Todo empezó hace muchos años en el deporte, el Inner Game (Juego Interior) consideraba el más grande oponente del atleta NO al otro competidor, si no a tus propias limitaciones y debilidades, el objetivo principal: superar hábitos mentales que estorbaran el buen desempeño.

Un programa de life coaching

Es un proceso de transformación enfocado en el alcance de metas personales o profesionales, apoyado en la neurociencia y la psicología positiva. Me apasiona porque trabajas todas las áreas de la vida en 360 grados, buscando no solo la satisfacción personal, profesional o en tus relaciones, sino que te ayuda a enfocarte en lo que es realmente importante para tu vida, para así diseñar los objetivos que son aterrizados en un plan de acción para lograr lo que tanto deseas, es un proceso enfocado en la SOLUCIÓN y al RESULTADO de acuerdo a tu visión de futuro en 1,3 o 5 años.

Yo estaré aquí contigo una vez al mes, platicando sobre temas de la vida de la mujer multifacética para enfrentar los desafíos de una manera distinta: CREAR, AMAR, REALIZAR, ATREVERNOS, SONREÍR MÁS ESTE AÑO Y SOBRETODO:

Creer y saber que SI es posible, aumentar el autoestima y la confianza

Salir de la zona de confort y atreverte a nuevas cosas increíbles

Eliminar limitantes y obstáculos para tener una vida más equilibrada y feliz

Tener enfoque, gestionar nuestro tan valioso tiempo y decir NO a todo lo que resta

Y finalmente cuestionarnos, tomar mejores decisiones y bajar todo en un power plan para que consigas tus propósitos del año SI o SI.

¿Lista para empezar?

Estamos en enero de 2022, Yo te pregunto ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Bajar de peso, dejar de fumar, ahorrar, etc.?, ¿Sabías que sólo 8% de las personas logran lo que se proponen? Ya sé, qué porcentaje tan bajo, ¿cierto? ¡Yo quiero que formes parte de ese 8% y termines este año festejando tus logros!

Hay un ciclo que explica porqué nos cuesta tanto trabajo cumplir lo que nos proponemos. Empiezas en tu zona de confort: ahí te sientes cómoda pero hay una espinita de deseo y ganas de cambiar para bien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Pazos (@anapazoslifecoach)

Cuando decides cumplir un propósito, sales de esa zona de confort y entras en la zona del miedo: empiezas cosas nuevas, te sientes un poco insegura, comienzas a preguntarte si tomaste la decisión correcta, sufres síndrome del impostor… ¡es normal! Pero tienes que estar muy pendiente de las excusas, de las dudas y de los “qué dirán” que viven aquí, porque son los principales causantes de preferir regresarte a seguir adelante.

Cuando superas estos obstáculos, llegas a la zona de aprendizaje: enfrentas tus primeros desafíos, solucionas problemas, adquieres nuevas habilidades, entiendes las enseñanzas que te está dando el cambio. El último paso del ciclo lo llamo zona de crecimiento: ¡ya llegaste! Aquí te sientes satisfecha, feliz; puedes ver de cerca cómo tu propósito se convierte en un sueño realizado y cómo los objetivos que te planteaste se van tachando de tu lista de pendientes.

Ahora que lo pienso, también podríamos pensar en estas cuatro zonas como escalones, algo como una pirámide que vamos a empezar a escalar juntas, aquí un punto importante: quiero que dediques una libretita o una nota en tu celular e n donde le des seguimiento mensual. Yo te daré los seis pasos básicos para que no caigas en patrones viejos ni te pongas trampas nuevas. ¿Lista para formar para de ese 8%?

DESCARGA AQUÍ TU POWER PLAN ( EJERCICIO )

Paso 1.

Priorizar, priorizar, priorizar. Piensa en tu lista de propósitos, ahora enlista por prioridad numérica, empezando con el que más ilusión te haga cumplir. ELIGE UNO SOLO PARA EMPEZAR.

Darle prioridad te permite enfocarte; ahora, darle claridad te ayudará a cumplirlo: sé lo más específica posible y ponles una fecha determinada. Mira la diferencia entre: “hacer ejercicio” y “hacer ejercicio tres veces a la semana, hasta que pueda correr 10km en tres meses ”. Sin un rumbo fijo y una razón clara tus esfuerzos pierden sentido y tu energía se desvanece.

Paso 2.

Cuestiónate. ¿Por qué quieres esto? ¿Para qué? ¿Qué cambiará en tu vida cuando cumplas este propósito en este año? Pregúntate también cuáles son tus excusas, tus miedos y los pensamientos limitantes que podrían frustrar tus esfuerzos: miedo al fracaso, no sentirte lo suficientemente buena, incluso pena de intentarlo, pero no te preocupes, si caes, siempre te puedes levantar. Haz dos columnas: de un lado escribe las cosas positivas que habrá en tu vida si lo logras; en la otra, apunta todas las dudas que te asaltan. ¿En qué columna prefieres vivir?

Paso 3.

Haz un plan. Si haces planes para ir de viaje, ver a tu familia, comer en la semana, ¿por qué no harías un plan para cambiar tu vida? El chiste en este punto es ser estratégica: qué herramientas necesitas, cómo vas a usarlas, cuándo y cómo vas a auto-evaluarte, cómo te vas a premiar, qué no has hecho NUNCA que empezarás a hacer ahora.

Paso 4.

Encuentra cómplices. Quiero que pienses en dos tipos de cómplices: aquellos de la vida real que van a ser tus porristas, tus maestros, tus contrapesos. Puede ser que hagas un grupo de WhatsApp con amigas cercanas que quieren cumplir propósitos similares; puedes unirte a grupos en FB, hacer un reto con tu pareja usando alguna app… hay mil formas de no sentirte sola en esto. El otro tipo de cómplices que quiero que encuentres son los inspiradores: piensa en mujeres poderosas que admires, que hayan cumplido propósitos similares a los tuyos, que sus sueños se parezcan a los que tú quieres lograr y utiliza esta inspiración para impulsarte.

Paso 5.

Toma micro-decisiones. Cuando hablamos de tareas laborales siempre digo que ser micro-manager no es buena idea, debes aprender a delegar. Pero cuando se trata de tus propósitos, sólo tú puedes hacer los cambios reales que necesitas, así que aprende a tomar micro-decisiones correctas: crea un hábito para cuestionarte diario a cuál de las dos columnas del paso 2 le harás caso y elije lo mejor para ti, así te acercarás a lo que deseas.

Paso 6.

Ya sabes… ¡visualiza! ¡manifiesta! Nada es tan poderoso como una imagen mental. Ahora piensa que esa imagen mental eres tú, con tus sueños cumplidos. ¿A poco no se siente increíble? Yo lo pienso y se me pone la piel chinita, me dan ganas de encontrar motivación hasta debajo de las piedras.

Ten presente este mantra: “Nada va a cambiar hasta que yo no decida cambiarlo”. La vida está hecha de decisiones, de las que tomamos y de las que no. Así que encuentra en qué parte del ciclo o de la escalera estás y ten la visión a futuro de dónde quieres estar. Sé constante con tu plan de acción y no tengas miedo de dar pasos pequeños, ¡son los más importantes! El valiente es aquel que, aún con miedo, da el paso necesario para conseguir lo que se propone.

Hoy estás escribiendo tu historia, ¡tu historia empieza cuando tú quieres! ¿Estás dispuesta a cambiar lo que sea necesario para terminar este año orgullosa y festejar tus conquistas? ¿Estás dispuesta a hacer algo diferente para obtener resultados diferentes?

Una vez que tienes claridad y enfoque en lo que quieres y hacia dónde quieres ir, es más fácil que puedas conseguirlo. Es maravilloso saber que el poder de cambiar es tuyo y tu decides en qué momento utilizarlo.

Vamos con todo, lo mejor está por venir .

Seguir leyendo: Colores de la buena suerte para 2022 según tu signo zodiacal

LAS MEJORES OPCIONES DE FITNESS, WELLNESS Y LIFESTYLE PARA INICIAR EL 2022

Tu coach y amiga, Ana Pazos

Sígueme en @anapazoslifecoach

#tumejorcara