Apasionada por la moda, Dora Elena Gómez lanzó su firma de calzado

Dora Elena Gómez, emprendió ‘Cínica’, su propia marca de calzado 100% de piel. Al inicio tenía la idea de crear una firma de ropa inclusiva y sustentable, sin embargo, conoció a una diseñadora que le enseñó sobre calzado, y desde entonces quedó enamorada de la industria.

Por Diana Laura Sánchez

Originaria de un municipio al sur del estado de Veracruz,’Las Choapas’ , un lugar 100% petrolero y ganadero. Dora Elena es Licenciada en Negocios Internacionales y cuenta con especialidades en desarrollo y creación de nuevas empresas por el ITESM.

Independientemente de su amor por la moda, emprendió su marca de manera ‘circunstancial’, con orgullo y empatía. ‘Cínica’ posee una estética urbana, edgy, sin apegarse a una tendencia.

Circunstancial porque inicialmente buscaba crear una marca de ropa inclusiva y sustentable y finalmente terminó enamorada de la industria del calzado.

Orgullo porque, al comenzar a investigar sobre el sector, conoció lo importante que es la industria del calzado, no solo en México, sino en el mundo, al existir mano de obra capacitada y especializada que incluso firmas italianas hacen parte de sus colecciones.

Y empatía ya que, pesar de ser un sector tan importante, los esfuerzos del trabajo no son suficientes, los talleres familiares están en proceso extinción, lo que lleva a la consumación de la tradición, cultura y las habilidades centenarias transmitidas de generación en generación.

“Se puede ser poderosx, divertidx, libre, valiente, sin necesidad de encajar con lo establecido socialmente. La moda no solo es un diseño lindo, es un medio de expresión, revolucionaria e incluso un medio de protesta”, es el mensaje que Doris quiere manifestar a través de su firma.

Se convirtió en el proyecto perfecto para la emprendedora, quien además de brindar un buen diseño busca impactar a nivel social, ambiental y económico.

En 2018 empezó a construir la marca, sin embargo, fue un año después cuando se empezaron a hacer las primeras muestras y en 2020 se lanzaron a la venta de manera formal.

Su equipo está conformado por tres artesanos de la tercera edad del pueblo de San Mateo Atenco, y cuatro artesanos externos que contribuyen.

Te puede interesar: LAS CARAS DEL EMPRENDIMIENTO: NATALIA BRAVO

Proceso creativo para crear cada diseño

“No tengo un proceso definido, mi mente todo el tiempo está imaginando y creando. No sabría como explicarlo literalmente; pero es como si viera con mis otros sentidos, un olor, alguna textura, algún sentimiento, en general sí algo me hace vibrar, indudablemente me genera una serendipia”, expresa Doris.

Todo el calzado es 100% piel, la suela es de vaqueta y los tacones son de madera, hechos y pintados a mano. “Aproximadamente el 60% de la piel que usamos para corte, son piezas de ‘deshecho’ de otras empresas. Se deshacen de ellas por diferentes razones; por ejemplo, que la temporada concluyó y el color ya no les es útil o porque fueron muestras de color o calibre y no les funcionaron, etc. Y el otro 40% lo adquirimos a través de tenerías nacionales, que tengan filosofía y valores similares a los de ‘cínica'”, finaliza Doris.