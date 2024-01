Así fue la emotiva despedida que los empleados de Value le dieron a Carlos Bremer

Los empleados de Value Grupo Financiero, junto con familiares y amigos, despidieron a Carlos Bremer, su presidente y fundador, en una ceremonia emotiva realizada en las instalaciones de la empresa en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Este homenaje tuvo lugar el lunes 8 de enero de 2024, tres días después del fallecimiento del empresario regiomontano a la edad de 63 años.

Un tributo al cielo para Carlos Bremer

En el evento, los asistentes, la mayoría vestidos de blanco, soltaron globos del mismo color al cielo en memoria de Bremer. Esta acción simbolizó la celebración de su vida y el legado que dejó tras su partida.

La consolidación de Value Grupo Financiero, fundada en noviembre de 1993, fue uno de los sueños cumplidos de Carlos Bremer, según sus propias declaraciones en diferentes ocasiones.

Durante la ceremonia, los colaboradores y familiares entonaron la canción “Sentirme vivo” de Emmanuel, un tema que parece haber tenido un significado especial para el empresario. Paulina Bremer Ibarra, hija de Carlos Bremer, compartió en Instagram imágenes de la ceremonia, incluyendo la letra de esta canción.

Paulina, quien ha trabajado como modelo y estudió en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), describió el evento como una celebración en el “lugar feliz” de su padre con su “segunda familia” en Value. En otra publicación, señaló cómo los globos en el cielo formaron la letra “V” de Value, lo que interpretó como un regalo final de su padre.

La despedida de Value Grupo Financiero

Los trabajadores de Value Grupo Financiero también participaron activamente en el homenaje. Un video compartido por Paulina mostró a los empleados aplaudiendo hacia el cielo mientras los globos blancos se alejaban. La elección de la canción “Color Esperanza” de Diego Torres para este momento reflejó un mensaje de esperanza y continuidad.

El legado de Carlos Bremer

El legado de Carlos Bremer permanece no solo en la exitosa trayectoria de Value Grupo Financiero sino también en el corazón de sus empleados y familiares. Las publicaciones de Paulina Bremer resaltaron el impacto que su padre tuvo en sus vidas y en la empresa. Con palabras como “Tanto que aprenderte. This is only the beginning”, Paulina subrayó que el legado de su padre sigue vivo.

La despedida de Carlos Bremer por parte de los empleados de Value Grupo Financiero y su familia fue un tributo conmovedor a un empresario notable y un líder inspirador. La ceremonia mostró el profundo cariño y respeto que los colaboradores y su familia sentían por él, y marcó un momento de reflexión y celebración de una vida llena de logros y afectos.