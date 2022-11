Así fue la lujosa boda de Tiffany, la hija menor de Donald Trump

Tiffany, la hija menor de Donald Trump se casó con Michael Boulos en una espectacular ceremonia en Florida.

La hija del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contrajo nupcias el pasado fin de semana con el empresario de origen libanés, Michael Boulos en la residencia familiar Ma-a-Lago en Palm Beach, Florida, ante 500 invitados que fueron testigos del enlace.

Tiffany de 28 años de edad y Michael de 25 se casaron en la residencia que posee Donald Trump, la cual está valorada en 180 millones de dólares. El ex mandatario acompañó a su hija menor hasta el altar donde dio el “sí quiero”.

Para esta fecha especial, la novia lució un vestido griego de manga larga semitransparente con incrustaciones de brillantes y larga cola, velo y unos pendientes colgantes de perlas y diamantes, del diseñador libanés Elie Saab, el mismo que escogieron su madre, Marla Maples y Ivanka Trump, quien fue dama de honor junto a algunas amigas de la novia.

Los nietos de Donald Trump fueron pajes y damas de honor en la ceremonia. Donald Jr. acudió acompañado de su novia, Kimberly Guilfoyle. Tras el intercambio de votos de los recién casados, la pareja y los invitados se trasladaron al inmenso salón de baile del comple donde tuvo lugar la fiesta y acapararon la atención en la pista bailando “Dancing in the moonlight” de Toploader. Tiffany aprovechó para cambiar su look por un vestido blanco con escote en forma de corazón y hombros al aire que combinó con un llamativo collar de diamantes.

Más adelante, Donald Trump, quien lució un esmoquin negro y su esposa Melania un vestido color melocotón, bailaron al ritmo de “Strangers in the Night” de Frank Sinatra.

Cabe mencionar que Tiffany es graduada en Derecho por la Universidad de Georgetown en 2020 y actualmente es asistente del profesor Shon Hopwood. Tiffany y Michael se conocieron en 2018, en el club que la actriz Lindsay Lohan tiene en Mykonos, Grecia.

Según varios medios, el esposo de Tiffany nació en el seno de una influyente familia libanesa con negocios en Nigeria. El joven de 25 años está al frente de estos negocios y aunque nació en Texas, se crió en Nigeria, uno de los países donde su familia tiene su emporio.

