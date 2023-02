Así se vivió la Gala del Museo Tamayo 2023

En el marco de la semana del arte en México, el Museo Tamayo llevó a cabo su gala anual que consiste en una cena a beneficio en la que se recaudan fondos para continuar con su programación y actividades culturales. Magali Arriola, Directora del Museo Tamayo, Alejandra Servitje, Presidenta del Patronato, y Mara Ortega, directora de desarrollo, reunieron a coleccionistas, galeristas y amantes del arte, cuyo objetivo fue apoyar al recinto, que desde 1981, funge como un referente del arte contemporáneo.

El evento congregó a más de 600 asistentes a la cena cerca de mil personas al after party, organizado por la Fundación Olga y Rufino, en donde dieron cita más de 40 artistas, como Ana Segovia, Miguel Calderón, Gonzalo Lebrija, Tania Pérez Córdova; instituciones internacionales como el LACMA y Jumex, además de contar la presencia de varias celebridades, coleccionistas, y marcas como Tiffany and Co, y el apoyo de Tequila Casa Dragones.

Magalí Arriola, dijo lo siguiente “desde que el Museo Tamayo abrió sus puertas en la Ciudad de México, cimbró el imaginario social en cuanto a lo que era posible alcanzar en el ámbito de la cultura en México. Desde entonces, hemos visto un sinnúmero de propuestas artísticas desfilar por sus salas, que han jugado un papel clave para el desarrollo del arte contemporáneo en México y la resonancia de su diálogo con el extranjero”.Parafraseando las palabras del propio Tamayo durante el evento inaugural de su museo, este espacio ha demostrado que bajo el signo de la libertad, el arte ha podido encauzarse por muchos caminos, estos caminos seguirán multiplicándose a medida en que sigamos apoyando, con eventos como este, a la producción artística de hoy”.

Durante la Gala, los invitados pudieron disfrutar de una cena maridaje a cargo de la chef Gabriela Cámara, quien está al frente de restaurantes como Contramar, Entremar, Caracol Del Mar e Itacate del Mar, haciendo un maridaje con Casa Dragones Joven y para terminar la cena. Posterior a la Gala, se realizó un after party, donde la música estuvo a cargo DJ Manuka Honey, seguida de la famosa DJ de El Micky Bar, Mariana Vidal, y cerrando con Chloe Caillet de PVBLIC XESS.