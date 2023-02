Camilo Sarmiento: La importancia de la moda personalizable

Argento & Bourbon nace después de que Camilo completara sus estudios en Francia y posteriormente entrara a trabajar en Christian Dior donde comenzó a tener el primer contacto con lo que engloba el mundo de la moda.

“Para mí lo importante de la moda es el valor que se le da a la prenda o accesorio por la forma en que es hecho y no solo por el nombre de la marca. En latinoamérica esto es algo muy latente, pareciera que necesitamos que la gente nos apruebe o que vea que podemos pagar algo de marca y no por que se aprecie la realización” explica el diseñador.

Camilo utilizó de ejemplo el inicio de la marca Louis Vuitton, cuyo comienzo fue con baúles para transportar ropa. El gran éxito se debió al cuidado y garantía de dichos baúles hasta después acercarse a prendas y volverse una de las marcas más prestigiosas en el mundo de la moda.

“Se originó un pensamiento fundamental en la cultura francesa la cual era que la calidad iba primero y más si iba a estar ligada con lujo. De ahí empezó este emprendimiento diferente del cual me agarré y decidí juntarlo con calzado para hombre por que a mí es algo que me fascina. Es un producto que tiene una gran barrera de entrada a pesar de ser más complicado que prendas como camisas.” explica Camilo.

A diferencia del calzado, Camilo explica que al agregarle medio centímetro a una camisa, es probable que no cambie mucho la talla, pero al hacer lo mismo con un zapato, causa que se agreguen hasta tres tallas más. Es una tarea difícil e incluso menciona que a veces se siente como una misión suicida con tal de satisfacer a sus clientes.

“Del lado de mi familia, fue mi papá quien me dio la perspectiva interesante sobre elegancia. Desde que tengo memoria, me acuerdo que mi papá combinaba su reloj con otros artículos como argollas. Lo que si, es que todo tenía que ser de oro o plata pero nunca juntos porque a él le parecía una abominación mezclar colores plateados y dorados.” comparte Camilo.

Durante casi 10 años de mi vida, el diseñador decidió regalarse viajar a un destino que lo inspirara en sus diseños y sobre todo obtener perspectivas internacionales sobre moda.

“Cuando fui a Rusia y Croacia me di cuenta de esto. En Croacia las mujeres se visten super relajadas, solo con un pareo y un par de accesorios, mientras que en Rusia traían el gran abrigo, la cartera, maquillaje etc. Esas ambigüedades y diferencias hicieron que nosotros decidimos hacer un producto más humano y personalizado de manera individual. Así nació Argento & Bourbon”

Camilo explica que Argento significa plata en latin el cual es un material elegante, maleable, noble y resistente que es asociado con calidad pero no es llamativo, no son diamantes ni oro. No tiene esta necesidad de ser vista de manera ostentosa como puede ser en el caso de otros materiales de lujo pero sigue teniendo ese aspecto de calidad y elegancia.

“Yo trabajé en banco muchos años de mi vida pero los fines de semana me dedicaba a ya empezar a diseñar los zapatos y se los llevaba a mis compañeros para que me dieran su opinión. Eso fue en el año de 2015 y al poco tiempo decidí ya lanzarme a crear A&B “

Actualmente Argento & Bourbon mantiene su promesa respecto a la moda, calidad, y la personalización y satisfacción del cliente en tan solo 15 días.