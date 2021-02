Regresará temprano Saúl “Canelo” Álvarez al ring para el 2021

Este año, el mejor libra por libra del mundo regresa temprano intentando recuperar lo perdido en el 2020. Te contamos lo que necesitas saber del Canelo en el 2021.

por Carlos Aguilar, Conductor de TUDN (@elzaraguilar)

El mexicano Saúl Canelo Álvarez sabe que la pandemia le generó un retraso en sus planes de convertirse en el más sólido de los boxeadores en el Mundo, no solo por las ganancias si también por sus enormes esfuerzos por encontrar la máxima calidad de boxeo ante cualquier rival de su nueva categoría.

Saúl cerró el 2020 de gran manera y tuvo la capacidad junto a su equipo de romper cualquier mal presagio con todo y un año que trajo pérdidas para cualquier empresa en la industria del deporte por el covid 19 y no solo eso. El Canelo decidió apostar por el movimiento a partir de ser el su propio jefe, es decir inhabilitó los contratos de sus mejores socios Golden Boy, DAZN y Óscar de la hoya. Increíblemente en un proceso de un par de meses logró sacudirse esas ataduras y dar un golpe en la mesa que le catapultó a una pelea digna ante un rival con todas las aprobaciones y estándares de calidad que necesitaba; al final el inglés Callum Smith se vio abrumado, lastimado y dominado en todos los terrenos por el mexicano. Canelo logró demostrar su gran superioridad en la categoría exigiendo la credibilidad que necesita su carrera, que para el pelirrojo parece importarle poco, pues es claro que su muestra conquista al mundo del boxeo y divide el pensar de los mexicanos. Más allá de lo boxístico sus decisiones empresariales lo ponen en la antesala de convertirse en una promotora de boxeo jugosa, sólida, con las decisiones certeras en la administración de boxeadores para ser una de las mejores alternativas en el mundo del boxeo al nivel de Top RANK y Matchroom boxing. Destacar que eso lo han hecho con gran éxito grandes campeones como Floyd Mayweather, Manny Pacquiao y De la hoya.

Por supuesto que Canelo no lo ha hecho solo, tiene cerca como un hermano a un personaje que hoy es reconocido como el mejor entrenador de boxeo de los últimos años, Eddy Reynoso se ha convertido en el estudioso del boxeo, en un experto de la mecánica corporal y el movimiento, además de un estratega en el arte del combate y sus diferentes aspectos. Eddy vive en el boxeo y ha encontrado un “leitmotiv” para su boxeo y sus agremiados, es el mejor CONTRAGOLPEADOR de este deporte, inteligentes, pacientes, rápidos, intensos, generando espacios, con gran resistencia física y espectaculares al momento de definir. Guerreros mexicanos con una gran especialidad morirse en el RING para llegar al objetivo.

Recién el mexicano Óscar Valdez enfrentó a otro nacional Miguel Bertchelt hasta hace unos días un poderoso campeón , en una guerra estimada entre mexicanos, al final Valdez que estaba abajo en las apuestas 4-1 rompió los pronósticos y dejó claro que Eddy Reynoso su entrenador trabajaron juntos puliendo todas las características mencionadas anteriormente para ganar con el que hoy se considera el nocaut del 2021.

Si tú, usted es mexicano no está obligado a sentirse orgulloso por estos logros, en mi caso que he seguido el boxeo en los últimos 40 años de mi vida, puedo decirles que reconozco en Canelo y su Equipo un grupo de mexicanos extraordinarios manteniendo el estándar que muchos aztecas del boxeo lograron en los últimos 200 años por lo menos, desde esos ayeres el combatiente mexicano es considerado el más valiente, el más fuerte, el más aguerrido, un guerrero que no mide el espacio para morir con tal de ganar.

Este 27 de febrero regresa Canelo el mexicano pelirrojo que es el mejor libra por libra del mundo, enfrentará a un chico Turco llamado Avni Yildirim un enigma que tiene como gran garantía que es entrenado por el también mexicano Joel Diaz. Avni es el clasificado uno del Consejo Mundial de Boxeo y aunque eso no le garantiza nada incluso calidad, buscará poner a prueba al mexicano Alvarez que hoy sin duda camina como el peleador con dotes de calidad probadas en las 168 libras. Para mí el pretexto perfecto para ver boxeo y saber qué más puede conseguir Saúl Canelo Alvarez y lo podrás disfrutar por la pantalla de TUDN este 27 de febrero 21:00 por Las Estrellas.