Canelo, el campeón más allá del ring

Por Lindsay Casinelli

Conductora de TUDN

En 2018, durante una cobertura en Europa, caminaba por las calles de Estambul y un vendedor, al escucharme hablar español me preguntó: «¿Eres de dónde es el Canelo?», mientras los ojos le brillaban de admiración.

Me causó curiosidad la pregunta. Después de todo, México tiene tantos deportistas conocidos a nivel mundial y en Turquía son grandes amantes del fútbol. Pensé, ahora seguramente me hablará del Chicharito; que en ese momento jugaba en el Viejo Continente.

Entonces le pregunté: «¿qué sabes de México?» Con una sonrisa me habló de Cancún, imaginando las paradisiacas playas de la Riviera Maya, me contó que le gustaban los tacos y, claro, «también conozco a Canelo, el mejor Boxeador del Mundo», respondió. ¿Canelo es famoso aquí en Turquía?, le pregunté. Y me dijo: «Por supuesto. Todos conocemos a Canelo». Fue ahí entonces donde me di cuenta del impacto que tenía el boxeador tapatío en otros rincones del planeta .

Uno de los deportistas más famosos y reconocidos de nuestra era nació en Guadalajara. El mundo lo sabe, pero irónicamente pareciera que en México se niegan a creer en la grandeza de su monarca. Hay periodistas que, sentados en el sofá y con el poder de un micrófono o un teclado, se han dedicado a demeritar los logros de Saúl Álvarez. Y si bien es cierto que nuestra labor como periodistas es cuestionar, ¿por qué empeñarnos en criticar y minimizar el enorme mérito de un joven, que nos ha demostrado que con trabajo, disciplina y convicción dejó de ser el niño que vendía paletas en Guadalajara para convertirse en una de las figuras más respetadas y reconocidas en el planeta? Un embajador de su país a través del deporte, un campeón de la vida que ha predicado con su ejemplo cómo salir adelante y cumplir metas.

Y no, no ha sido un camino fácil, como muchos tienen la osadía de opinar desde la facilidad de las redes sociales. Saúl ha librado sus batallas y ha salido victorioso. Y no, no me refiero sólo a las Guerras Boxísticas con GGG, Cotto, Kovalev o Lara. Me refiero a las batallas de la vida. Las que nos tocan librar a todos; como, por ejemplo, convertirse en padre siendo un adolescente con apenas 17 años, atravesar la reconstrucción de los ligamentos de una de sus pantorrillas por un accidente cuando era niño y, la más reciente e impactante, haber tenido que negociar la liberación de uno de sus hermanos que había sido secuestrado en México, mientras se montaba a la báscula en el Madison Square Garden para volver a representar a su país en una pelea de Campeonato Mundial .

Insisto. México tiene a un verdadero campeón, y no me refiero sólo al boxeo.

No te pierdas el 8 de Mayo Megabox, con la pelea de campeonato mundial entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders, por Las Estrellas.