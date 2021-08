César Costa y sus más de mil suéteres

Este 13 de agosto, nuestro querido César Costa celebra 80 años de edad con una exitosa carrera, cuenta con una hermosa familia, el cariño de sus fans ¡y muchos suéteres!

El cantante, conductor y actor cuenta con 54 años de carrera artística, la cual comenzó en 1958 con Las Camisas Negras (una agrupación musical mexicana), que para él era un pasatiempo y que comenzó con un juego, pero luego fue tomando forma gracias a que tuvo la fortuna de tener una muy buena educación musical, pues estudió piano a los 13 años y luego tocó el violín. Y ese conocimiento le ha permitido prolongar su carrera. Después, dejó el violín para tomar la guitarra.

En todos esos años de carrera también lo vimos varios años en televisión, muchos de ellos en el programa Papá Soltero (1987-1994). Además de su gran talento y de llevar un mensaje de unión familiar a los hogares de México, algo que lo caracterizó fue su enorme y llamativa colección de suéteres, por lo que la gran pregunta es…

¿Cuántos suéteres tiene César Costa? Él mismo responde

“Llegué a tener como 1,500 suéteres. Todo nació porque la primera vez que iba a salir en televisión me dijeron que me consiguiera un smoking. Y a los 17 o 18 años, yo decía, “¿qué es eso?” Entonces un querido amigo mío, Martín de la Concha, del Colegio Alemán, me dijo que tenía un suéter que me podía dar. Era amarillo con grecas y me convenció. Me lo puse y llegamos a tener 600 mil socias de los clubes de fans que me mandaban varios suéteres. Los fui regalando a subastas y a obras de beneficencia y me quedé con el original. Sin buscarlo, se hizo una prenda muy identificada conmigo”, cuenta.

No te vayas sin leer: César Costa, el ícono de la televisión mexicana cumple 80 años

¿Quieres saber más sobre César Costa? No te pierdas la entrevista completa en la edición digital e impresa en CARAS AGOSTO.