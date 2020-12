Chanel: Carlota Casiraghi es nueva embajadora de la maison. Quién si no ella, uno de los rostros ideales para tan histórica casa de moda.

Chanel anunció este diciembre que a partir del 1 de enero de 2021, Charlotte Casiraghi se convertirá en embajadora y portavoz de la maison.

También ha dicho que ella será la imagen de la campaña de la colección Ready-to-Wear Primavera-Verano 2021, creada por Virginie Viard. La fotografiarán en Mónaco Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin. Asimismo, formará parte de un nuevo proyecto llamado Les Rendez-vous littéraires rue Cambon, cuyo primer encuentro tendrá lugar el 26 de enero de 2021.

Este anuncio sella una larga relación basada en la confianza y la amistad, iniciada por Karl Lagerfeld y continuada hoy por Virginie Viard.

¿Es la primera vez que Carlota y Chanel unen sus vidas?

No. Sabemos perfectamente que la familia real de Mónaco —aunque Carlota no cuente con título nobiliario— tiene una larga trayectoria con el lujo y la moda, y esta joven personalidad no es la excepción.

«Es casi como si hubiera nacido vestida de Chanel», dice la hija de la princesa en el video sobre la noticia.

En esta imagen de 2005, cuando tan solo tenía 19 años, podemos ver que la maison la ha acompañado desde muy joven. Era obvio que había heredado la elegancia y estilo de Grace Kelly, así como el porte de su madre.

Con esas dos piezas de tweed y una blusa muy romántica debajo, es evidente que Chanel y Carlota se unen a la perfección.

¿Y qué tal estas botas Chanel? Perfectas y atemporales, líquidas por completo con el estilo de Carlota, quien sabe distinguir con aristócrata sofisticación sin perder su autenticidad desenfadada.

En el verano de 2011 siendo un absoluto impacto durante la boda de su tío Alberto con la princesa Charlene.

En 2016 con un mono —tendencia indiscutible de aquel momento— y capa de raso, nos recordó la elegancia holyywoodense de su abuela y nos demostró cómo un look ultra dreamy se puede convertir en una realidad.

Cuatro meses después del fallecimiento de Karl Lagerfeld, durante su homenaje en París, vimos a Carlota —junto a Carolina— con un diseño de tul, mangas volantes y lazo en el pecho. Justo como el káiser hubiera amado.

Finalmente (y como mención honorífica), de los tres impresionantes vestidos de novia que Carlota Casiraghi escogió para el día de su boda con Dimitri Rassam, fue aquel Chanel Haute Couture que jugaba entre tonos dorados y perla el que más suspiros nos robó.