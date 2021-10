Conoce a Machel Iragorri, fundadora de ‘Arte Matilda’

Machel Iragorri, Fundadora de “Arte Matilda”, platicó con CARAS México sobre sus logros, valores, consejos y más.

Por Camila Gómez @CARASmexico

¿Cuál consideras que es tu mayor logro?

De manera personal, el haber superado la muerte de mi mamá, me considero una persona resiliente de situaciones adversas, y a nivel profesional, sin duda, del Bazar Arte Matilda.

Para ti, ¿qué es la llave del éxito?

No dejarte caer, si tienes un proyecto o emprendimiento y crees en él, es tocar puertas y luchar. Considero que hoy en día las personas tiran la toalla muy rápido, en todo, relaciones, negocios, y creo que se trata de lo contrario, luchar para sembrar, crecer y alcanzar.

¿Cuál consideras que es la cosa más valiente que has hecho?

Haber sacado sola a mi hijo adelante, aunque nadie me decía ni yo pensaba que sería fácil.

¿Cuál es el mejor consejo que te darías?

Soy una persona defensora de las personas que amo y que son importantes para mí, y quizá me diría que mantenga la lealtad y justicia pero no involucrarme tanto ya que que eso me trajo algunas peleas y problemas.

¿Qué alimenta tu alma?

La alegría de vivir todos los días ya que no sabemos cuándo podríamos ya no estar, y ver las circunstancias de forma positiva.

Valores que más admiras de otros

La lealtad, respeto, la solidaridad y ser equipo en el aspecto laboral sin importar la jerarquía, y la honestidad.

Valores que más admiras de ti

Mi valentía, resiliencia, fortaleza, alegría y que siempre busco la forma de lograr y alcanzar lo que me propongo.

Tu mayor miedo

Desde muy pequeña he vivido diversas pérdidas cercanas, por lo que uno de mis mayores miedos es que se muera mi hijo y la inseguridad que vivimos.

La felicidad es…

Levantarte todos los días.

El futuro es…

Incierto.

El lujo es…

Una banalidad.

Las lecciones clave que has aprendido y quién te los enseñó

La primera me la ha dado mi gran maestro en la vida, mi hijo, quien me ha enseñado, aterrizado, me da grandes consejos y admiro su inteligencia emocional.

La segunda lección en mi vida, me la dio mi mamá quien siempre me impulsaba a hacer lo mejor en todo lo que hiciera y quien me motivó a creer en mí y lo que yo quería desde que nací.

La parte de tu trabajo de la cual estás más orgullosa

El apoyo a los emprendedores, a mujeres vulnerables, jóvenes talentosos, y ver crecer a cada uno de ellos.

