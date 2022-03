Conoce a Vivi Said, una apasionada de la decoración

Desde hace algunos años, Vivi Said notó su pasión por la decoración. “Cada festejo que había en mi casa, que por cierto, no eran pocos, yo le decía a mi mamá que me encargaba de todos los arreglos, centros de mesa, etcétera”.

Por Cecilia Morales Andere

Con una vida laboral dinámica, llena de eventos y experiencias, durante la pandemia, Vivi Said encontró el momento para hacer una pausa en sus días y se acreditó al curso de Gabriela Salazar, conocida como “La musa de las flores”, de la cual aprendió el cuidado, selección, combinación y todo lo relacionado para hacer honor a cada una de estas.

“Estoy convencida que las plantas, flores y elementos naturales son capaces de armonizar cualquier espacio, alegran e imprimen personalidad a nuestras casas”, afirma Viviana.

Gracias al apoyo de sus papás y novio decidió que era hora de emprender. En mayo del 2021 tuvo sus primeras ventas y el pasado enero inició su búsqueda de proveedores.

“Me sorprendí muchísimo, los pedidos caían sin parar y para el Día de las Madres tenía 80 arreglos para entregar. Me acuerdo que con la ayuda de mi florista trabajamos día y noche para tener todo perfecto para el momento de la entrega”.

Con el apoyo de un despacho especialista en branding escogió el nombre Indira. Vivi lo relacionó con la primera mujer ministro de India, sus cualidades y la similitud con características de cada planta y flor. Además de ser un nombre que le transmite fortaleza, inteligencia, buena energía y paz.

Hoy día, Indira ofrece varios servicios, desde un quick stop, en su local de Lomas de Chapultepec, para adquirir un ramo fresco, una suscripción mensual que asegura disponer de diversas flores de temporada‒con la regularidad que uno escoja‒ hasta la decoración de cumpleaños, despedidas de soltera, baby showers, blessings, bodas, oficinas o restaurantes.

“Las flores más especiales para mí son las lilis, sin embargo, cada una me enseña mucho, admiro la capacidad que tienen para florecer bajo cualquier circunstancia. Eso lo adapté a mi vida diaria, no importa la situación que vivas, mientras tengas amor, hagas las cosas con cariño y bien, siempre florecerás, a pesar de la adversidad”, finaliza Vivi Said.

Descubre el artículo en la edición impresa CARAS MARZO