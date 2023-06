Conversamos con Jean Charles Hita, director general de la división de piel en Montblanc

Montblanc es sin dudarlo una de las marcas de lujo mejor establecidas a nivel mundial, una marca que ha sabido reafirmar una y mil veces su posición en el mercado gracias a un equipo creativo que se renueva y que continúa aportando ideas innovadoras, que los mantienen siendo líderes en temas como la marroquinería, relojería, artículos de piel y por supuesta, la icónica pluma fuente.

En esta ocasión, inspirada en Londres, la marca lanza “Library Spirit”, con gran pasión y convencido del acierto, Jean Charles Hita, quien además ha recorrido un largo camino en el mercado del lujo, se sentó a conversar con Caras sobre la nueva propuesta de Montblanc, del nuevo monograma de la marca, y de la importancia de tener un buen portafolio.

M: ¿Cómo ves esta campaña Library Spirit de Montblanc?

J: Para mí es una campaña, y el feedback que tenemos de los clientes son muy positivos, es una campaña que es una evolución muy fuerte para Montblanc, se ve la campaña a color, Montblanc en la mente de nosotros y muchos de nuestros clientes es muy blanco y negro, aquí tenemos muchos colores, dar la idea de Montblanc color, dar también la idea de Montblanc hombre y mujer, porque también tenemos muchos clientes que son mujeres dentro de Montblanc. Cuando se piensa Montblanc se piensa mucho en hombre, también había mucha sensualidad, emoción, Montblanc es una marca, que es como sabes, muy fuerte en el mundo funcional, resistencia, técnico e innovación, de vez en cuando nos puede faltar un poquito esta idea de sensualidad y emoción.

M: También te quería platicar Jean Charles, me gustaría hablar también sobre tendencias, y sobre todo esta tendencia del “Quiet Luxury” que hoy en día se está retomando mucho y por supuesto Montblanc va con esta tendencia, ¿Nos podrás platicar un poco de cómo esta tendencia, supongo les ha ayudado a la marca de Montblanc?, o viceversa, ¿Cómo ha Montblanc ayudado a esta tendencia? ¿Cómo funciona esta tendencia de “Quiet Luxury” y ¿cómo va de la mano con Montblanc?

J: Nosotros somos una marca que tiene sus raíces en la escritura, son casi 100 años, nos hemos acostumbrado y adaptado a todas las tendencias, es verdad que las últimas tendencias de sustentabilidad y alto lujo, de gender neutral, que son tendencias también muy fuertes del comportamiento del consumidor, eso para nosotros, no nos ha extrañado, porque Montblanc vendemos plumas y relojes desde siempre, tenemos productos gender neutral, tenemos productos que son muy ligeros también, estamos trabajando sobre las mismas dimensiones y características del producto cuanto, cuando Marco Tomasetta llegó, nuestro director artístico, a quien le vendemos hoy, y a quien le queremos vender mañana.

Para mí es una campaña, el feedback de los clientes ha sido muy positivo, qué tipo de producto, es verdad que Montblanc en el pasado estaba muy focalizado en productos en torno a la pluma, hoy hemos desarrollado cada vez más productos de piel, cuando sales de noche, el fin de semana, son productos que puedes portar cuando vas a tomar una copa con amigo y amigas, cuando vas a viajar en dos días o en dos meses, o semanas jajaja, nosotros con Marco hemos redefinido el rol de cada colección, qué materiales, qué modelos, qué construcción, que nivel de precio, gama de colores, ofrecer siempre un producto a todo el mundo, pero con productos diferentes, por ejemplo en México estamos muy fuertes en la parte más formal, pero este año hemos crecido mucho con la línea Extreme, que tiene una cerradura en block, que es más deportiva, en otros países como la Suiza, que es un mercado más conservador, más lujo, donde quieren modelos más grandes, colores más clásicos, el lujo al final, yo creo que al final no hay un lujo único, hay muchos clientes que compran por sobre lujo, Monterrey, a Shanghái, a Nueva York, a París, nosotros siempre trabajamos para tener el mejor producto para el cliente, donde vive y como vive.

M: Ahorita hablas de varios países ¿Cómo ves a México en el mercado de lujo? ¿Y con respecto a la marroquinería? Hablando con Marco en Londres, le llama mucho la atención México, porque hay pocos países que sean tan artesanales, tan hechos a mano en cuanto a la manufactura, no solo de marroquinería, sino de varias cosas, ¿Cómo ves a México respecto al mercado de lujo?

J: Nosotros estamos todos apasionados de México, yo estuve en marzo, no en noviembre pasado, Marcó Tomasetta quiere volver conmigo, nuestro presidente estuvo hace poco tiempo, tenemos una escuela que hace un trabajo extraordinario de hace tantos años, y tenemos una base de clientes que es muy muy grande muy fuerte en México, para nosotros es uno de los países más importantes, te voy a pasar un ejemplo, estamos en contacto con una empresa local, que está desarrollando materiales alternativos a base de Cactus, de nopal, y estamos haciendo pruebas con ellas, hace 4 meses que estamos haciendo pruebas y que queremos llegar, queremos conseguir desarrollar una colección con un material con origen sostenible y hecho en México, porque nosotros Montblanc es una Marca que tenemos mucho la idea de la cultura local, la idea de una campaña de publicidad, es un ejemplo al nivel más global, pero también trabajar con las tradiciones a nivel local, con las tradiciones de cada país importante, nos gusta mucho, por eso yo quisiera llegar a ser esta colección de bolsas con un tejido de origen mexicano. Después como dices tú hay cosas muy típicas de países, trabajamos con el tema de México justo para desarrollar productos para los clientes mexicanos, para nosotros es siempre pensar en un cliente Montblanc cuando viaja por todas partes del mundo tiene que encontrar, los mismos productos, la misma imagen, la misma identidad, pero quiere tener, encontrar el producto que le gusta a él, nosotros somos una cosa, que México, que les escuchamos mucho, que ante de todo es un país importante, un país joven, influyente en toda América, es una población que le gusta el lujo, muy importante, es un país que para nosotros, Top 5 países del mundo, cada semana me pregunto, qué he hecho esta semana para México.

M: Sí, me imagino, ahora que me hablas que Marcó quiere venir a México, como ha sido para ti Jean Charles, trabajar con Marco Tomasetta, me imagino que muy divertido.

J: Es muy divertido, tenemos muchos puntos en común, nos complementamos, yo siempre digo, tú eres la mano y yo soy el monedero, la cabeza, no es verdad porque Marco siempre ha sido muy inteligente, él es mitad italiano, mitad francés, nació en Italia, en Nápoles, luego estudio y trabajo en Milán, en las mejores casas y luego se fue de Italia, es intercultural, yo soy mitad español, mitad francés, tenemos más o menos la misma edad, tenemos la misma visión del mercado de lujo, tenemos la misma visión del Made in Italy, tenemos la misma visión de desarrollar productos para varios clientes, hemos desarrollado para un cliente hace poco tiempo una colección con colores particulares, Marco estaba muy contento de hacerlo, hemos trabajado en un producto para Dubai, en Dubai les gusta mucho el verde, porque es el color de la bandera, un poco como la bandera Mexicana, y a ellos les gusto mucho, Marco lo hace con mucho gusto, decimos que tenemos esta misma visión, esta misma comprensión de la marca Montblanc, una marca histórica, con raíces en la escritura, pero la queremos modernizar, la queremos globalizar, la queremos hacer más simple y más joven, siempre más lujo, queremos ampliar el portafolio de cliente, no solamente para clientes que toman el producto para ir a la oficina pero también para los tiempos libres. Me mandó hace 15 minutos 25 WhatsApp, porque Marco habla por WhatsApp como: Hola, manda, ¿cómo estás?, manda, te gusta el color rojo?, manda, te gusta esta bolsa?, manda. Es un creativo muy natural, muy directo, es muy fácil trabajar con él.

M: Desde que entraste, viviste el reto de la pandemia, etc. ¿Cuáles han sido los grandes retos que has vivido con Montblanc y después de la Pandemia? Porque digamos que oficialmente la pandemia está acabada ¿Cómo se recupera Montblanc en el tema de la Marroquinería, después de la pandemia?

J: Nosotros ya somos mucho más fuertes, con una posición mucho más fuerte que antes de la pandemia, por ejemplo, Marco llegó hace dos años, y la primera colección que lanzó en marzo 22 fue la primera, después hemos lanzado la segunda colección en Julio, la tercera en enero, y la última está llegando ahora al mercado, en un año, con Marco, hemos aprovechado para modernizar, cambiar todo nuestro surtido, también hemos trabajado, hemos hecho de nuevo, la parte de piel en nuestro negocio, tenemos más de 150 negocios que tienen el nuevo Visual Merchandising, con las colecciones de Marco, hablabas antes de la campaña de Londres, Marco ha dibujado, ha rediseñado y ha trabajado con el Team Marketing y de comunicaciones, todos los visuales de la campaña de la marca Montblanc, hemos hecho dos colaboraciones muy fuertes durante el Covid y Post-Covid, Maison Kitsuné y otra con Naruto, hemos hecho, también lo viste, productos con Zinedine Zidane, hemos aprovechado el Covid para 1. Hacer pausa y observar lo que compraban los clientes de cada país, una de las tristezas del covid es que nadie viajaba, entonces lo que vendías en un país es solo para el cliente local, la información de los consumidores que teníamos eran limpias, lo que yo vendía en Guadalajara o Monterrey, lo vendía al cliente de Guadalajara o Monterrey, y al cliente de Barcelona lo vendía en Barcelona, eso nos ha ayudado mucho a focalizar nuestro enfoque local, nuestros esfuerzos sobre el cliente local, y te puedo decir que también Post-Covid a nosotros ha sido fenomenal, cuando Europa y América viajaban de nuevo, la china el año pasado estaba cerrado, entonces hemos podido focalizar sobre los clientes de América del norte, del sur y el cliente europeo, y ahora que China se están reabriendo, estamos focalizando también ahí.

El hecho que el turismo global empieza a crecer poco a poco, nos ha ayudado a nosotros a hacer un fine tuning de qué cliente viaja en qué zona, qué producto tenemos que mandar a esta zona, para nosotros al final ha sido un momento de una pausa que ha durado un año hasta que llegó Marco, después hemos trabajado un año como locos sobre el producto, y es un año que hemos trabajado sobre distribución, muy intenso, pero al final te tengo que decir que toda la organización Montblanc nació más fuerte, con más ganas y con más ánimo, al final estuvo bien.

M: ¿Nos podrías platicar un poco del nuevo anagrama de Montblanc?

J: El nuevo monograma, la línea Extreme, es interesante cómo nació esta marca, esta colección, Marco tiene como punto de partida de cada colección, observa los archivos, observa que hemos hecho en escritura, y observa lo que hemos hecho con los relojes, por ejemplo, por ejemplo, hemos hecho una colección que recoge la carátula del reloj, y hemos ocupado ese estampado de la carátula en la piel del reloj, con la idea siempre de crear una marca única. Entonces Marco lo que hizo para esta colección extreme, es los archivos, y vio que en los años 40 había una directora de Marketing, Greta, que le gustaba mucho la tendencia Bauhaus, el movimiento Bauhaus de arte contemporáneo y sobre todo me gusto mucho la campaña que hizo con varios artistas, y le gusto ese tema de la gráfica, esas rayas, que también recuerdan a la vez el movimiento Bauhaus, pero también la escritura, cuando tú escribes con una pluma, haces estas rayas también, de esto nació también este monograma. Antes habíamos hecho un monograma tipo M con la M de Montblanc, pero con Marco hemos pensado era mucho más fuerte, mucho más único, mucho más auténtico con la marca Montblanc, con la historia de Montblanc, lo hemos lanzado, funciono muy bien, es uno de los tops 3 colecciones de México, por ejemplo lo han vendido muy bien en negro, lo han vendido muy bien en verde y ahora lo están vendiendo muy bien en gris, y la próxima temporada vamos a llegar con otros colores, una colección que Marco le dio un posicionamiento más deportivo, más joven, más dinámico, más ligero, más funcional, y el uso del emblema que llega de la montaña, nosotros nuestro territorio de marca es el viaje y la montaña, es la escritura y la montaña, Marco pensó, la montaña cuando tú vas a hacer escalada pones las cuerdas, pero tienes que poner un gancho en la roca para atar la cuerda, entonces ese mosquetón lo ha redibujado, lo hemos patentado, que lleva el cuarto a las 10, en nuestros modelos para esa colección Extreme.

M: Jean Charles, yo tengo una duda, ¿personalmente tú en tu día a día que usas de Marroquinería? Evidentemente, sé que es de Montblanc, pero vas tú a la montaña, utilizas, imagino un portafolio, seguramente.

J: Te la voy a enseñar, no te muevas.