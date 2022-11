Critican a esposa de Andrés Guardado por viajar a Qatar con su niñera

Le llueven comentarios en redes sociales a la esposa de Andrés Guardado por llevar a su niñera al Mundial Qatar 2022.

Luego de que Sandra de la Vega, la esposa del futbolista mexicano Andrés Guardado publicara fotografías junto a la mujer que cuida a sus hijos, usuarios en redes sociales la tacharon de “clasista”, no obstante, también hubo quienes le aplaudieron el haberla llevado a vivir la experiencia del Mundial.

Horas después, Sandra hizo otra publicación junto a su esposo e hijos, y lo que más llamó la atención fue que no aparecía la mujer. “Con nuestra Ushi y sin nuestra Ushi ( pa los que no están de acuerdo en que haya venido”, escribió en el pie de la imagen.

Al parecer, no es la primera vez que la mujer viaja con la familia del futbolista; en la mayoría de viajes los ha acompañado, incluso ya es como si fuera parte de la familia de la empresaria e influencer mexicana.

“Se llevó la doñita para que le cargue a la niña mientras ella graba”, son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales. Sin embargo, Sandra respondió que le tiene un gran cariño a la mujer que trabaja con ella. “Nosotros sabemos realmente lo que hacemos o no hacemos, y no tenemos nada de lo que podamos arrepentirnos, en ese tema estamos bastante tranquilos. A Ushi la queremos un montón, es parte de nuestra familia y yo siempre digo que es el ángel de mi casa y no hay nada más que decir”, declaró.