“De ti depende”: regresar los grandes espectáculos a los escenarios

‘Y aunque sé que quizás, haya quien lo vea como un mal momento para ser protagonista de un proyecto, la verdad es que para mí fue todo lo contrario. Creo que todos los que tuvimos la oportunidad de trabajar en esta época somos afortunados y, sin duda alguna, somos los grandes luchadores del teatro”.

Como Dai Liparoti, actriz argentina que desde hace varios años radica en nuestro país, son muchos los artistas que han llegado del extranjero para buscar una oportunidad laboral en México. Mismos que en el reciente año se han enfrentado a la crisis y el desempleo. “En el medio artístico, tengo amigos que han tenido que dejar su casa y volver a vivir con sus familias, porque no pueden pagar una renta o mantener su forma de vida… Saber que lo que hicimos va en nombre, no solo de nosotros, sino también de toda esa gente que sabemos amaría y daría todo por estar arriba del escenario y en este momento no le tocó, para nosotros es hacerles saber que acá los estamos representando”, comenta con satisfacción.

Por su parte, Agustín Arguello, quien ha participado en grandes producciones como El Rey León, Los Miserables y recientemente Ghost, asegura: “Todas las funciones en la pandemia son un milagro. Solo puedo agradecer el poder estar en un escenario y hacer lo que más quiero, cuando hay tantas personas en el mundo..”.

