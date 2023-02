Dustin Yellin, el aclamado artista contemporáneo visita por primera vez México en el marco de Zona Maco, donde expuso sus obras de acrílico y realiza la 11va edición limitada de Tequila 1800 Essential.

El fundador de Pioneer Works trae a México dos esculturas de vidrios, las cuales se componen de diminutas imágenes que dan el efecto de collage, donde busca expresar que la única ley del universo es el cambio. En el mismo espacio apreciamos la colaboración Tequila 1800 Essential Artist Collection, la cual consta de una colección de 6 diferentes botellas, en las cuales se hace referencia que somos hijos de antiguas estrellas. Estas botellas serán coleccionables y se venderán por separado a partir de mayo del presenta año.

Una de las seis botellas de la 11va edición limitada de Tequila 1800 Essential

Cortesía

“La conciencia del cosmos y la naturaleza del ser, es lo que me inspiro a realizar Essential Collection. Soy muy fan de las transparencias, creo que todos somos cuerpos de agua y para mí fue muy fácil conectarme con el material de la botella, porque todos somos macro explosiones de moléculas. Espero que esta sea la primera colaboración de muchas con México y Tequila 1800, porque quiero regresar”, comenta Dustin.

Para Dustin esta fue la primera vez que tocó suelo mexicano, conoció la Ciudad de México y Guadalajara donde pudo relacionarse con artistas mexicanos reconocidos como el ceramista Alejandro García Contreras y Geles Cabrera, pionera de la escultura contemporánea.

Dustin nos dio comentarios sobre cómo ha sido su experiencia en el país, “estoy loco por la Ciudad de México, no había venido, quería esperar el momento indicado y ahora que estoy aquí ya no me quiero ir, la ciudad tiene tanta alma. Yo quiero que México sea otra casa para mí, espero que las personas aquí puedan observar lo afortunados que son al tener una cultura tan especial”.

Dustin Yellin y Ramiro González Luna

Cortesía

El artista estadounidense nos comenta que uno de sus proyectos que más le da emoción es su centro cultural Pioneer Works ubicado de Nueva York, “es una combinación entre centro cultural comunitario, museo y escuela. Su objetivo es tener un pensamiento interdisciplinario y acceso, ya que está abierto al público de forma gratuita. Tenemos programas de residencias para artistas, científicos, escritores y más, quienes vienen a trabajar, a aprender y a crear. Nosotros les damos las herramientas y espacios adecuados. Poner el arte al público es lo que más me mueve. Estoy muy emocionado por el trabajo que hemos hecho en Pioneer Works en Nueva York. A lo mejor podríamos traerlo a la Ciudad de México, si lo pensamos lo suficiente sucederá”.