El actor Osvaldo de León protagoniza Minas de Pasión y nos habla de su personaje

Nacido en Brownsville Texas, Osvaldo comenzó su carrera de actuación dentro de México en el año de 2005. A partir de ahí, se ha posicionado como uno de los actores más populares de la cultura mexicana.

“Ya había estado en papeles protagónicos pero hablando sobre Minas de Pasión, realmente podría decir que la lectura ha sido mucha, además de que a mi personaje le pasa de todo y por lo mismo, que tenido que trabajar muy de cerca con el técnico de continuación. Aproximadamente, un capítulo está constituido por 30 escenas pero no siempre se graban en orden. Entonces después de golpes, caídas y derrumbes, a veces he tenido que recurrir a esa parte del equipo. Es la primera vez que trabajo de esta manera porque es un poco como ir a ciegas pero definitivamente ha sido muy grato”.

El actor menciona que respecto al personaje de Leonardo Santamaría Castro, es de los que más le ha exigido por la manera emocional y física. Comenta además que se siente tal vez de una manera similar a cuando los jugadores de fútbol terminan un mundial. Un tipo de cansancio grato, que viene acompañado de satisfacción por terminar un proyecto con mucho gusto.

Cortesía

“Ya estoy haciendo castings para el siguiente proyecto, la verdad es que no se como lo hago algunos días pero aún así, me siento mucho más fuerte que a mis 20 o a la primera parte de mis 30 ‘s. ”

Después de cierto número de producciones, experiencias y años dentro de la actuación, los actores se llevan grandes oportunidades de aprendizaje. Osvaldo nos comparte algunas de ellas: “Definitivamente aprender a administrar mi energía y dormir lo más temprano que se pueda (risas). El día de ayer llegué muy cansado pero Livia Brito y Rodrigo Brand, quienes están también en la serie, estaban cotorreando y cuando me les uní se me olvidó el cansancio. Otra cosa de la que me di cuenta es que uno se concentra en tener una dicción perfecta, no repetir palabras y enunciar, la verdad es que realmente no hablamos de forma perfecta y creo que eso se me ha quedado muy presente. ”

El actor menciona que sí es importante estar felices y concentrados con nuestro trabajo, pero debemos evitar obsesionarnos ya que entonces puede volverse algo tedioso. Osvaldo explica que esa “hambre” de trabajo es algo que debemos de agradecer y vivir en el momento sin que nos quite paz dentro de nuestra misma pasión.

Cortesía

“Los sueños deben siempre desearse pero también sentir que ya los tenemos. En mi opinión, los castings empiezan desde que entras por la puerta, dices buenos días, saludas y debes ir en una actitud de aprender, no de creer que se nos debe algo solo por asistir. Incluso creo que eso sirve para cualquier cosa en la vida. Después de lo que ha pasado en el mundo durante los últimos años, la gente prefiere trabajar con alguien que les agrade.” explica.

Desde muy joven, el actor descubrió su pasión por actuar cuando, acompañado de sus amigos, su papá lo llevaba a pescar, pero para un niño con una gran imaginación, ocasionalmente se volvía aburrida la pesca. Es entonces cuando él explica que se imaginaba batallas en la costa y diálogos maravillosos. Por otro lado, también comparte que ambos compartían un miniclub de cine y que gracias a su padre, vio todos los clásicos de la época.

“Me ponía al lado de él y mi mamá llegaba preguntando que por que estábamos viendo cualquier película por milésima vez. Algo en particular que mi papá hacía, es que me enseñó a detectar los errores de las películas, los cables con lo que se sostenía algo, actores fuera de papel, cortes de explosiones, lo chafa básicamente (risas). Pero pues eso en vez de alejarme de ellas, me hizo más bien interesarme y pues eventualmente, terminé actuando” recalca.

El primer acercamiento del actor fue en una competencia que se llevó a cabo en Matamoros. Convencido por la familia, amigos y su novia en ese entonces, Osvaldo decidió vencer el miedo y asistir.

“Creo que fue una decisión muy difícil pero también importante porque el premio era venir a la ciudad de México. Entonces tuve que dejar todo, mi familia, amigos y la escuela. En ese entonces yo acababa de entrar a estudiar medicina. Mi familia me decía que estaba loco y me estaba cruzando en el sentido equivocado del río! ¡De dólares a pesos! (risas).”

El aprendizaje de un actor es muy importante para su desarrollo, Osvaldo demuestra esto, al compartir lo que sintió en la primera película que produjo: “No actué en Loca por mi trabajo, los guionistas me entrenaron y yo también en cierta forma a Bárbara de Regil, quien es la protagonista. Cada película tiene un proceso diferente, en un próximo proyecto que va a salir, no toqué el guión, simplemente entré como productor ejecutivo. Esto a raíz de darme cuenta que podía darle una oportunidad a otra persona. A pesar de si haberme costado un poco no actuar en mi propia película, me ayudó a crecer también, y con eso me quedo.”

Finalmente, Osvaldo se despide con un poco de sabiduría que ha aprendido a lo largo de su vida y carrera: “Hay mucho sacrificio, tienes que amar lo que haces para que quieras regresar a ello y no se vuelva tedioso, ese sueño que todos tenemos, debemos de desearlo más. Además creo que también el saber en donde queremos estar a largo plazo, ¿quiero ser un buen actor o un buen famoso?. Alguna vez escuché a actores jóvenes hablando sobre querer seguir las actitudes de actores con ya años de carrera y no, no es el punto. Cada quien debe de encontrar su propia identidad”.