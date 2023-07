El actor, Victor Varona, nos habla de su carrera rompiendo paradigmas

¿Quién es tú inspiración?

Tengo muchas inspiraciones, muchas vienen por parte de mi familia tanto de mi mamá como de mi papá, por su apoyo incondicional, porque siendo joven no es una carrera fácil, todavía es un poco tabú el decirle a tus papás que quieres ser artista. Ellos estaban rodeados de ese mundo, se les hizo fácil y me apoyaron 100%. También me inspiraron Will Smith, Denzel Washington, el primero fue Will, en el Príncipe de Bel Air, al principio no lo no notaba, porque era muy chiquito, pero yo veía eso porque me sentía identificado con series de afroamericanos, yo quería ser como ellos.

¿Has enfrentado algún desafío particular como afro-mexicano o experiencia cultural?

En la parte personal te podría decir que no, o tal vez yo no quería darme cuenta, soy muy distraído, obviamente siempre están los micro insultos que te hacen en la escuela. Pero como siempre fui de los altos, de carácter fuerte, desde chico, nadie se metía conmigo en realidad. Mis papás siempre me inculcaron que yo era “negrito” y que asi era yo hermoso, obviamente de parte de mi familia nunca hubo ningun rechazo.

Profesionalmente no directamente, pero yo siento que el ser Afro-Mexicano en la televisión mexicana no está del todo normalizado, sobre todo en las telenovelas. A mi me dieron la oportunidad las plataformas de streaming, me abrieron muchas puertas. Seguramente si hubiera empezado hace 15 años hubiera sido mucho más difícil. Ahora trabajo más afuera que en mi propio país, y trabajó como Mexicano, pero quiero trabajar más en México, aquí está mi base, aquí está mi familia.

No hay muchos personajes de mi perfíl y no se conoce a la comunidad afro. Hay muchos de la comunidad que intentan ser actores, muchos hacen comerciales, pero yo soy de los únicos que puedo decir que está en la industria como actor. Los amigos que tengo trabajan como modelos para marcas internacionales. Espero que con el tiempo se vaya normalizando este tipo de perfiles, porque está pasando. El reflejo de Estados Unidos es lo que va a pasar en unos años en México, y ahorita la comunidad afro está allá a todo lo que da.

Desde que empezaste ¿has notado algún cambio en la industria en cuanto a la aceptación de la diversidad?

Desde que empecé yo creo que sí y no, hay más perfiles en las series mexicanas de streaming, pero yo siento que Pedro Damian quiso innovar, tenía ideas muy buenas y lo privaron de eso, yo siento que en televisa no era lo que vendía, Pedro dio un paso gigante y fue muy ambicioso, al tener talentos de diferentes partes del mundo, una historia de inclusión de diferentes comunidades, al romper estereotipos hizo algo muy bueno, pero no fue muy aceptado, no ha habido un proyecto así desde que salí de televisa, regresaron a lo mismo. Pedro tiró ahí la semillita, varios productores han intentado cosas similares y espero que en un futuro ya está más normalizado. Yo siento que hay un avance y retroceso, avance retroceso, pero en el streaming si hay mucha más inclusión.

¿Hay alguna actividad que lleves a cabo para fomentar conciencia sobre la diversidad de los mexicanos?

Lo que he intentado hacer, ahorita que estoy en el foco, intentar en todas las entrevistas que puedo, hablarlo, comentarlo, he incluso si no me lo preguntan tirarlo, para hacer conciencia de la comunidad afro. He estado casi 3 años en el extranjero, tengo proyectos a futuro de los que ahora no puedo hablar, entonces no he podido estar aquí. Ya que tenga bien mi base en México es cuando podré ver a otras personas, tengo amigos afro que me escriben y me felicitan, me dicen que soy un representante y me llena de orgullo. Quiero ser un referente fuerte, que tenemos voz aca, somos iguales y podemos tener los mismos papeles, es un trabajo que con el tiempo se irá dando, porque es un tema tabú y México se está apenas abriendo. No tengo pelos en la lengua, quiero ser parte de ese cambio aquí.

¿Cuál consideras que es tu mayor fortaleza como actor y cómo la aplicas en tu trabajo?

Mi forma de trabajo, no voy a decir nombres ni voy a ventilar a nadie pero sinceramente yo me siento una persona muy disciplinada, muy enfocada. Me puedo ver muy relajado, porque ese es el look que doy, pero en realidad soy muy estudioso y persistente. Trabajo mucho en mi persona, en mis proyectos, en el guión. Tengo mucho callo, este medio es uno donde se sufren más rechazos, más que en cualquier otro trabajo, si no tienes este callo te va a comer la industria, te vas a bajonear. Yo no tengo un plan B, es algo a lo que me quiero dedicar toda la vida. Estoy muy enfocado en mi trabajo porque sé que voy a hacer algo muy grande, tengo muchas cosas a futuro, soy persistente y hasta que lleguen, siempre quiero más.

¿Cómo te imaginas tu carrera a largo plazo y cuáles son tus metas?

Estuve haciendo muchos proyectos infantiles, juveniles, y me encantaba, porque me niego a envejecer. Pero me di cuenta que no siempre puedo hacer ese tipo de personajes porque no me retan como actor, no he salido de mi zona de confort. No he tenido un reto actoral que me saque de lo que he hecho, algunos me he quedado porque ya saben como trabajo, les gusta como soy y no hay exploración de este personaje. Pasa que me lo piden similar, pero cuando quiero darle variantes me dicen que no, así como eres. Lo que busco es darle un enfoque más maduro a mis personajes, hacer cosas muy retadoras, muy locas, si el guión me atrapa no tengo miedo de hacer cualquier tipo de personaje. Me veo siendo un actor diverso, con personajes, reconocido por su persona también, por lo comprometido y apasionado que es. No busco la fama, esa es una consecuencia. Me veo en Hollywood, antes lo veía muy lejano, pero conforme uno va avanzando, y vi que se me dió todo, me doy cuenta que nada es imposible. Solo estás a un casting que te cambie la vida. En un futuro voy a estar en todas partes y no me van a poder sacar de ahí.