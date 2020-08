“El amor no es lo que crees que quieres”: André Aciman

Entrevistamos al escritor André Aciman para platicarnos sobre “Find me”, la secuela de “Call Me By Your Name”.

El libro y la película dejaron a cientos de fanáticos con ganas de saber qué les depara a los amantes Elio y Oliver y “Find me” acepta el reto mediante un panorama más amplio del amor, la fragilidad y los recuerdos.

André Aciman habló con CARAS.com.mx sobre cómo fue reencontrarse con los personajes, el amor y la inspiración.

¿Qué te inspiró a continuar la historia de Call me by your name?

Siempre quise escribir una continuación, traté en 2007 y 2008 después de la salida de “Call me by your name” y no quedé convencido, se sentía artificial y lo dejé en pausa.

Luego en 2016 iba en un tren en Italia y en ese momento, mientras estaba en el vagón, con una chica sentada a mi lado, supe que era momento de escribir. Con esta situación presente, escribí unas líneas sobre un hombre va en el tren y conoce a esta hermosa mujer, originalmente él va camino a ver a su hijo, que resulta ser Elio, eso es todo y con esa decisión, descubrí que estaba interesado en desarrollar la historia de Sami (padre de Elio), en Miranda (un nuevo personaje) y todo fue tomando forma.

Me tomó un año escribirlo, inicialmente no estaba seguro si funcionaría para los lectores, quienes estaban ansiosos de saber sobre Elio y Oliver desde la primer página, de hecho, mientras leen el libro, tendrán que esperar un poco para saber qué pasó con ellos.

Te puede interesar: Libros de terror que debes de leer una vez en tu vida

¿Qué tanto han cambiado Elio y Oliver de un libro a otro?

Ahora son seres mucho más maduros y conscientes de la fragilidad de la vida, con nuevas experiencias, han conocido a más personas, han tenido otras relaciones. “Find me” es un cierre, un final. La vida está llena de sorpresas y este libro concluye la historia de Elio y Oliver.

¿Con cuál personaje te identificas?

Bueno, irónicamente con Miranda, el nuevo personaje, porque somos muy parecidos, realmente desde la perspectiva de escritor, te puedes identificar con todos los personajes, porque lo que haces es proyectar algunos aspectos de tu identidad y de tu alma en el personaje para traerlo a la vida, también me identifico con el padre de Miranda, con Michel (el nuevo amor de Elio), Elio y desde luego con Oliver, que ahora es mucho más viejo.

¿Qué puede enseñarnos este nuevo libro sobre el amor?

El amor no es lo que crees que quieres, puede pasarte con cualquier persona, hombre y mujer, alguien del mismo sexo, de mayor o menor edad que la tuya, las posibilidades son infinitas, pero siempre van más allá de lo que te imaginas, en el caso de Sami (el papá de Elio) él cree que Miranda no va en serio, que sólo coquetea por diversión y que pronto lo ignorará.

El amor es mágico puede ocurrir en la situación más obvia o en el momento más inesperado, al final nadie puede, nadie quiere resistirse al amor, si te llega, no pelees, ve con él, el amor es la mejor cosa que pueda tener este planeta, mejor que la música de cámara, una de las cosas que más amo.

¿Te gustaría ver “Find me” en cines?

Por supuesto, desgraciadamente nadie ha hecho una oferta, nadie se ha acercado a mi agente para la adaptación en la pantalla grande y no me sorprende, el libro tiene 4 partes que no necesariamente están integradas, pero así lo quise, así que no tengo idea de cómo puedan adaptarse al cine, veremos qué pasa.

¨Find me¨ (Encuéntrame) de André Aciman ya está disponible en librerías.

Por Carlos García @CARASmexico

Te puede interesar: 5 libros de amor que deber leer antes de enamorarte