El hermano incómodo de Jackie Kennedy

El árbol genealógico de los Bouvier no está exento de polémicas, dudas y aspiraciones presidenciales… ¿Quiénes componen el linaje de Jackie?

Todos conocemos la vida y milagro de Jackie Kennedy Onassis, pero poco sabemos de su familia de origen, especialmente de la rama materna, que le trajo muchos problemas a la Primera Dama más famosa de los Estados Unidos, en particular su hermano incómodo…

La mamá de Jackie

Su madre Janet se casó en segundas nupcias con el petrolero Hugh D. Auchincloss, con quien tuvo a Janet y James, medios hermanos de Jackie. Hugh fue una muy querida figura por la ex Primera Dama de EUA, al grado que siguió en contacto con él durante sus años en Nueva York, como editora y socialité.

Janet participó en la vida social de los Kennedy en su juventud, y por supuesto fue todo un acontecimiento social cuando Jackie acudió a su boda con Lewis Rutherfurd, quien fuera miembro del gabinete del 28 presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson.

Janet murió de cáncer de pulmón en 1968, dejando tres hijos: Lewis Stuyvesant Rutherfurd, Andrew Hugh Auchincloss Rutherfurd y Alexandra Rutherfurd.

James, el incómodo

En cuanto a James, el menor, fue pajecito en la boda de Jackie con John… y la oveja negra de la familia: primero porque reveló a la prensa secretos familiares de los Bouvier, entre ellos, la reacción negativa de su madre cuando supo que Jackie se casaría con Onassis.

También chismeó el paradero de los vestidos de novia y el famoso traje rosa que Jackie usó cuando asesinaron a su esposo (Jackie los donaría después a la biblioteca JKF en Boston).

Lo peor para su media hermana fue cuando James participó en la biografía no autorizada Jackie…Oh!, escrita por Kitty Kelly, en 1984, la famosa autora de libros contaba con fotografías del eterno paparazzi Ron Gallela, quien siguió a Jackie durante años.

Por si fuera poco, James fue encarcelado en dos ocasiones por cargos gravísimos de pornografía infantil. Jackie cortó con él desde 1968, pero eso no impidió que siguiera usándola como objeto de lucro. En 2012 volvió a ser arrestado y ahora sí, ni para pagar la fianza tuvo. Sigue en prisión.

Los Radziwill

Los hijos de Caroline “Lee” Bouvier son fruto de su primer matrimonio con el príncipe Stanislaw Albercht Radziwill, (él ya tenía siete hijos de su segundo matrimonio).

Tuvieron dos hijos: el malogrado Anthony, quien murió de cáncer sin tener hijos con su esposa, la periodista televisiva Carole di Falco. El otro retoño es la princesa Anna Christina “Tina” Radziwill, quien tampoco tuvo descendencia y aún vive.

La nuera aprovechada

A la muerte de su madre en 2018, Tina heredó 50 millones de dólares, según el testamento publicado en The Daily Mail. Si bien Jackie no le dejó nada a su hermana Lee, sí heredó a sus sobrinos con 500 mil dólares a cada uno.

En cuanto a Carole Di Falco, se auto nombró Carole Radziwill para aprovechar el nombre de la famosa Lee; pero pasó de ser lectora de noticias a estrella de reality shows, como protagonista de The Real Housewives of New York.

En esta serie (disponible en Netflix) se atrevió a hablar públicamente de su vida con el príncipe Anthony y hasta sus problemas maritales, lo cual molestó muchísimo a Lee.

Según los tabloides, nunca se llevaron bien e incluso tras la muerte de él, Lee no la consideró tampoco en su testamento y siempre la desconoció, mandándole decir con sus abogados que dejara de usar su apellido… lo cual nunca sucedió.

Epílogo

La descendencia de toda la familia Kennedy-Bouvier, así como la historia personal y oficial de la primera dama (incluyendo cartas, memorándums de sus labores en la Casa Blanca, fotografías y otro tipo de documentación) se encuentra en la biblioteca JFK de Boston, que es operada por la fundación John F. Kennedy, cuya presidencia está a cargo de Caroline Kennedy, la única heredera de Camelot por derecho propio.

