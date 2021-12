El legado de Silvia Venturini y Delfina Delettrez en la industria de la moda

DELFINA DELETTREZ

¿Cómo fue crecer entre la industria de la moda?

Pienso que la creatividad no pasa a través del ADN –aunque me gusta decir que mis cromosomas son doble FF–, sino que se obtiene median- te una observación cuidadosa y una fuerte sensibilidad, nunca nadie nos ha empujado ni obligado a amar la moda, aprendí al observar, tenía a estos grandes maestros (mi madre, mi abuela y sus hermanas, y por supuesto Karl Lagerfeld) frente a mí, y era como ir a la escuela desde el primer día de vida pero sin miedos, sin ansiedades de desempeño; me enseñaron la importancia del enfrentamiento y el diálogo, simplemente mi familia dejó la puerta abierta y nos permitieron entrar cuando queríamos. Lo esencial era tener un punto de vista, una idea, sin importar la edad que tuviéramos, y esto naturalmente empujó el acelerador en el lado creativo y crítico de todos.