Íconos de la moda que enaltecen el talento de nuestro país

Reconocida por impulsar la industria de la moda a través de sus publicaciones, contenidos, conferencias y más, hoy día, Anna Fusoni es un referente de moda y estilo en México.

Con un gusto por el periodismo, heredado de su padre, Anna siguió sus pasos en la industria, aunque con un giro distinto, pues mientras él había sido corresponsal de guerra, ella apostó por su pasión: la moda, pero, ¿qué es la moda para ella? “Para mí, la moda es todo y nada. Yo no soy diseñadora, nunca lo he sido y no pretendo serlo ahora, pero para mí, esta industria es un trabajo y un estilo de vida al que le he dedicado todo desde hace muchos años. No sé cómo sería llevar otra vida o dedicarme a algo más, la moda es mi mundo”, expresa emocionada.

Val Aguilar