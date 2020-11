El secreto detrás del éxito de Carlos Bremer, el tiburón de Shark Thank

Uno de los empresarios más conocidos de nuestro país, quien a raíz de la serie Shark Tank ha estado en la mente de los jóvenes, nos da sus mejores consejos de emprendimiento.

Desde su niñez, Carlos Bremer supo la importancia que tenía la cultura del ahorro en la vida de las personas y, por lo tanto, a los 10 años abrió su primera cuenta bancaria personal.

Su carrera inició a corta edad con un negocio en el que vendía calculadoras a empresarios regiomontanos. Este interés por el mundo del emprendimiento y de las finanzas lo encaminó a estudiar la licenciatura en Contaduría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

A sus 19 años entró a trabajar en la casa de bolsa Banpaís. Más tarde, en 1985, junto con otros socios, fundó Ábaco Casa de Bolsa –posteriormente, Grupo Financiero Confía–; y, finalmente, a los 28 años, echó a andar un proyecto que llamó Fina Factor que, desde el año 1993, se conoce como Value.

El presidente y director general del grupo financiero –no bancario– fue galardonado en 2017, por el municipio de Monterrey, con la medalla Lorenzo H. Zambrano por su destacada carrera empresarial.

SHARK TANK MÉXICO

Carlos Bremer es parte fundamental del elenco de la famosa serie de reality de emprendimiento y negocios, Shark Tank México que se transmite por televisión.

Desde el comienzo del programa, el empresario neoleonés comparte créditos –en la pantalla chica y es uno de los sharks– junto a Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera y Patricia Armendáriz, entre otros.

Carlos tiene la fiel creencia de que los emprendedores deben saber que no existe un país tan increíble como México. Por lo tanto, afirma que, “estas personas tienen que comprometerse y luchar por hacer una mejor nación”.

“Debes tener pasión y ser feliz en lo que haces para alcanzar el éxito”.

No obstante, no todo es color de rosa y, por lo tanto, el regiomontano asegura que sí se arrepiente de algunas inversiones en proyectos, pues “hay personas que se lucen al presumir sus productos y luego te dejan colgado”, asevera Carlos. El riesgo que corren los inversionistas –al financiar las ideas– es que cuando los emprendedores pierden el dinero no avisan a los fondeadores a qué se debió.

Sin embargo, no todos son así, y hay unos en los que, “claramente siento satisfacción con mi inversión”, asegura Bremer. De tal manera que por medio de esta plataforma más de 50 iniciativas de emprendedores mexicanos contaron –en sus inicios– con su apoyo económico.

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER UN BUEN EMPRENDEDOR?

Hay ciertos criterios para que un empresario logre llegar al éxito. El primero, tratar de intentar hacer un sueño realidad; para esto se requiere de pasión en torno a lo que quieres realizar. Ineludiblemente, la idea debe de ser buena, el modelo de negocio tiene que generar algún tipo de valor agregado para la sociedad.

“Además, debes planear y ejecutar con mucha inteligencia tu proyecto; por ejemplo, analizar muy bien a tus competidores para conocer sus virtudes y defectos, y así aprender de ellos”, añade Bremer. Sin embargo, para que una idea se materialice en un rotundo éxito es necesario ser honesto con tus socios para que realmente hagan un buen equipo y se puedan complementar.

De igual manera, tienes que ser sumamente realista contigo y con tu propio modelo de negocio, por ende, conocer cuál sería tu peor escenario y prepararte para él. Finalmente, tengamos presente que la felicidad es una de las claves esenciales en cualquier empresario para sobresalir, pues, como dice Carlos Bremer, “debes tener pasión y ser feliz en lo que haces para alcanzar el éxito”.

UN COMPROMISO FILÁNTROPO CON MÉXICO

La vida de Carlos Bremer no sólo gira alrededor de cómo maximizar las ganancias de ciertas corporaciones o financiar determinados planes de inversión. A lo largo de su trayectoria, el empresario regiomontano logra transformar la vida de varias personas. Por ejemplo, gracias a su fundación Butaca-Enlace, Bremer impulsa a varios jóvenes deportistas connacionales para que hagan realidad sus sueños.

En concreto, está el caso de la medallista panamericana, Paola Longoria; igualmente, ayudó al segundo mexicano que llegó a jugar en la NBA, Eduardo Nájera, y también catapultó la carrera del campeón mundial de boxeo, “El Canelo” Álvarez. Así, Carlos Bremer muestra su compromiso ante el deporte, de igual manera, coadyuvó al famoso cantante –y estrella mundial– Luis Miguel, con un financiamiento para relanzar su carrera por medio de su exitosa serie biográfica.

