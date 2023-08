Ellos son los Jóvenes Más Creativos de México 2023

Fotos Archivo CARAS

CARAS eligió a 40 jóvenes, cuyos proyectos han destacado en diversos rubros. Y como bien dicen: “la creatividad no trata de encontrar una nueva forma, sino una nueva visión de ver la vida y de crear”. Esta nueva visión se ve reflejada en la sociedad de una manera positiva, lo que convive también con el objetivo que tiene nuestro título, dar a conocer historias, proyectos y personajes que impacten de alguna una manera en México y en nuestra sociedad. Estos jóvenes enaltecen a México, a nuestra generación y, sin duda, sus proyectos están traspasando fronteras. Osho decía que ser creativo significa estar enamorado de la vida y, que solo si uno ama la vida, puede ser lo suficientemente creativo para que a través de sí mismo pueda realzar la belleza.

JAVIER ESTÉVEZ

edad: 31 años

profesión: Galerista

Javier Estévez siempre tuvo un gusto por el arte contemporáneo. Estudió la carrera de comunicación para dedicarse a cine y se dio cuenta que lo suyo, era el arte contemporáneo, así que su trayectoria en este rubro empezó con José García cuando éste abrió su galería.

Mascota inició hace siete años, cuando después de visitar varias galerías, se dio cuenta de que faltaban propuestas de pintura. “Aunque México tiene una historia muy fuerte en el mundo de la pintura, quise hacer una galería para educarme a mí, y para mostrar propuestas de pintura que no existían en nuestro país”.

Bajo esta premisa, surgió la hoy reconocida galería Mascota, quizá de una manera un tanto informal, en el edificio en donde actualmente vive Javier; fue allí en dónde trabajaron al inicio con cerámica y posteriormente con diseño.

“Quería hacer una galería para educarme a mí y para mostrar propuestas de pintura que no existían en México”

FER MILLÁN

edad: 32 años

profesión: Experta en moda y creadora de contenido

Estudió moda y diseño gráfico, tiene una maestría en E-Commerce y actualmente se dedica a crear contenido en redes sociales. Además, emprendió dos marcas, una de bolsas llamada Le Voyage y Cefeida de joyería, ambas elaboradas por artesanos mexicanos. Su pasión por la moda comenzó desde muy pequeña, viendo a su mamá vestirse, ver sus joyas, el vestuario de las películas, coleccionando libros, lo que despertó su interés en incursar en la industria. Fer disfruta la libertad de transmitir una idea a otra persona, ya que considera que esa conexión es la fuerza de las redes sociales.

“Mantengo activa la creatividad viendo referencias, artistas, pláticas, y cientos de pruebas y prototipos antes de llegar al objeto final. No hay de otra, el proceso creativo está ligado a la prueba y error”.

JULIO URIBE

edad: 35 años

profesión: Empresario

Hace 10 años comenzó a trabajar en la industria de la hospitalidad y encontró la vocación de servicio, para celebrar la vida con experiencias turísticas que enriquezcan a quienes las viven, así fue como Julio llegó a dirigir la Hacienda Zotoluca que comenzó como un proyecto de restauración y que desde el 2019 abrió sus puertas al público como un hotel boutique y un espacio exclusivo para eventos privados. Para Julio la creatividad es la expresión de la autenticidad que ayuda a experimentar y exponer la grandeza del arte de vivir.

“Estoy seguro que la creatividad es la expresión de la autenticidad de cada ser humano, lo que nos ayuda a experimentar y exponer la grandeza del arte de vivir”.

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ

edad: 33 años

profesión: Director Operativo Grupo Ikigai & CEO de FITSPIN

A través de la cocina, una de sus más grandes pasiones y en conjunto con otras actividades, José Ramón ha conseguido experimentar y exponer su lado más creativo, el cual hoy considera que no se limita a un terreno artístico, sino que basta con encontrar la motivación para innovar, buscando cosas nuevas y sacando lo mejor de ellas.

“Todos podemos desarrollar la creatividad; hay personas más artísticas que otras, pero siempre y cuando hagas lo que te gusta y estés cómodo, se puede ser creativo”.

MARIANA DÍAZ PAULÍN

edad: 33 años

profesión: Empresaria fundadora de Thea Studio

Mariana estudió diseño de moda, pero empezó trabajando en el mundo editorial, decidió hace 2 años crear su propia marca de moda, Thea Studio. Ella implementa la creatividad en las colecciones, los diseños, la selección de telas, resolviendo los problemas de su marca y hasta la estrategia de marketing. Para ella, la ropa y la forma de vestir son su forma de expresión favorita, basada en el arte del poder de representar una idea a través de un concepto u objeto.

“Creo que todos los seres humanos son creativos de alguna manera”.

BÁRBARA SÁNCHEZ-KANE

edad: 35 años

profesión: Artista y fundadora de Sánchez-Kane

A través de su obra, Bárbara desafía de manera audaz las nociones tradicionales de la mexicanidad y su relación con el género, con lo que ella llama “macho sentimental”. Su enfoque artístico abarca diversas formas de expresión, desde el diseño de moda hasta la pintura, el performance, la poesía, la escultura y la instalación.

Su marca homónima de moda masculina es conocida por sus diseños innovadores, llevan mensajes como posturas políticas, de género y libertad. Bárbara es reconocida como una mujer innovadora y creativa que se ha diversificado en múltiples áreas y destacando en todas ellas.

GERARDO GUTIÉRREZ

edad: 34 años

profesión: Ingeniero Civil y socio fundador de Concretos Sustentables Mexicanos.

Como el sexto entre sus hermanos, la resolución de problemas se volvió un instinto natural. Gerardo se volvió un visionario de la sostenibilidad en el campo de la construcción. Transformando residuos de demolición en agregados y concreto para proyectos urbanos en la CDMX. Evitando que estos materiales acaben en vertederos o dañando al medio ambiente. Cada día, él y su equipo descubren innovadores usos para materiales reciclados, desde pavimentos hasta mobiliario urbano. Su meta es clara: revolucionar la construcción.

“Si las personas logran resolver los problemas con creatividad vamos a tener mejores resultados”.

CARLOS GOTLIB

edad: 33 años

profesión:Emprendedor

Con ideas innovadores que aporten algo positivo a la sociedad, Carlos se ha dedicado los últimos años a desarrollar plataformas que promuevan la seguridad, así como la necesidad de reinventarnos, emprender y expresarnos de la mejor manera posible. Lo antes mencionado lo ha conseguido mediante podcasts, aplicaciones digitales y más herramientas mediante las cuales hoy llega a miles de personas, compartiendo aprendizajes y herramientas para la gente.

“Yo creo que todos pueden explorar la creatividad, pero para que alguien pueda ser creativo debe perderle elmiedo al fracaso y a lo que piensen los demás y, por otro lado, debe aprender a pensar fuera de lo común”.

MARÍA LEVY

edad: 27 años

profesión: Fotógrafa y directora creativa

A una corta edad, María encontró en la fotografía las herramientas para comunicar, compartir y explorar las emociones humanas más allá de las palabras. Hoy es reconocida como una fotógrafa que está en la mira de muchos por su creatividad y esencia, la cual plasma en cada nueva creación. Además, ha incursionado en otros terrenos como los podcasts y la dirección creativa de producciones.

“La creatividad es un puente entre lo terrenal y lo etéreo, una fuerza que nos permite trascender lo cotidiano y acceder a la esencia de nuestra alma. Es una práctica mágica que nos invita a explorar y descubrir sin restricciones, y a jugar en el campo de la imaginación”.

ANA MONTIEL

edad: 42 años

profesión: Artista visual

Ana comenzó a pintar desde los dos años en un caballete gracias al apoyo de su familia, su vida ha sido una exploración constante de la creatividad, licenciándose en BellasArtes en la Universidad de Barcelona. Hoy día, su trabajo se basa en la naturaleza de la experiencia humana, plasmándola de una manera atemporal y táctil, llevando al espectador a una abstracción no verbal, alejada de lo mundano. Para ella, su trabajo y su vida van entrelazadas, por lo que nunca sabe cuándo puede llegar un impulso de creatividad, siempre debe estar atenta.

”La creatividad es ejercitar la visión, cuestionar lo que se da por hecho, contradecirse y entrenarse para ver las cosas desde diversos puntos de vista”.

PABLO USOBIAGA

edad: 35 años

profesión: Cofundador de Arca Tierra

Junto a su hermano Lucho, Pablo fundó Arca Tierra, con el propósito de ofrecer experiencias auténticas, como comidas con chefs y talleres, mientras promueve la agricultura regenerativa y la alimentación consciente. Para él, la creatividad es esencial en este proyecto dinámico y desafiante. Diseñar experiencias, comunicar mensajes poderosos y atractivos, encontrar el equilibrio entre lo comercial y la esencia del proyecto, superar obstáculos y cambiar hábitos de consumo exigen ser innovador.

“Para mí, la creatividad y la resiliencia son hermanas. El que persevera alcanza. La creatividad nos lleva a descubrir lados que no conocíamos de nosotros”.

GABRIEL ROMANO

edad: 32 años

profesión: Cofundador Niños Héroes

Por medio de nuevos lenguajes, diálogos, escenarios y plataformas, Gabriel explora y expresa la creatividad desde su estudio creativo que actualmente se encuentra entre México y Madrid. Junto a sus socios, trabaja en proyectos internacionales y junto a grandes exponentes del arte para darle un giro a lo convencional y presentar algo excepcional.

“Existe creatividad en cada oficio y en cada gesto. No importa la escala, a veces lo más pequeño e insignificante puede ser lo más interesante”.

SOFÍA RIVERA

edad: 34 años

profesión: Emprendedora

A través de la etapa de conexión creativa, Sofía vincula su persona con el ahora y es así como logra darles vida a sus proyectos de la mano del arte, el diseño y sus pasiones. Una emprendedora que destaca por explotar su creatividad por medio de pensamientos que se convierten en acciones que dejan de ser solo ilusiones.

“Es la capacidad humana de ver las cosas desde otro punto de vista, dándole vida a inventos o nuevas creaciones”.

LUZ COLSA

edad: 34 años

profesión: Cocinera y creadora de contenido

Luz es una cocinera que se volvió creadora de contenido al querer compartir recetas de una manera distinta, que no fuera aburrida. Lo que para ella empezó como un hobby se volvió algo full-time.

Lo que ella busca con sus recetas es transportar a la gente a lugares, películas o recuerdos. En el medio en el que ella trabaja se trata de estar innovando y reinventando, desde el juego de sabores hasta la presentación del platillo. También debe decidir el tipo de narración, los colores y la música del video.

“Para mí, la creatividad es crear algo de forma única, expresar como se ve y se siente el mundo a través de mis ojos”.

LEÓN LEIDEN

edad: 24 años

profesión: Cantautor y productor musical

Desde temprana edad, León encontró en el arte y, específicamente, en la música, su mayor pasión y la forma de compartir su lado más creativo. Para él, basta con voltear a ver a su alrededor para tomar inspiración y crear música nueva. Además, hoy trabaja como productor de nuevos talentos, a quienes busca impulsar de la mano de su casa productora.

“Para mí la creatividad representa la máxima forma de estar presente. Implica separarse del ego y permitir que las ideas transiten a través de uno para canalizarse por medio de la música o cualquier otro arte o disciplina”.

DANIELA CASSAB

edad: 33 años

profesión: Diseñadora de moda

A través del arte de viajar, Dan ha vivido múltiples aventuras y ha recopilado información sobre las diferentes culturas, mismas que la han colmado de aprendizaje e inspiración a la hora de diseñar piezas, todo esto genera una sucesión de ideas en su cabeza que derivan en la elección de los colores, las telas, pieles y siluetas que dan forma a su marca, Dan Cassab.

“La creatividad es la capacidad de expresar un mundo de ideas a través de algo tangible. En mi marca, Dan Cassab, es la culminación del trabajo imaginativo manifestado en prendas y accesorios que concebimos en nuestro taller”.

ROXANA DEL VALLE

edad: 32 años

profesión: Empresaria

Roxana tiene una gran pasión por entender de manera racional cómo funciona el universo; de esta curiosidad nace su entusiasmo por descubrir el mundo de la Geología. Tras estudiarla por varios años, hoy es la creadora de Ingrata Fortuna, la joyería que tiene un toque extra para conectar emociones y regalar en pequeñas ideas, grandes sentimientos.

“Para mí, la creatividad es una fuerza interna que genera ideas y pensamientos que pueden desarrollarse para crear algo nuevo y diferente”.

RODRIGO PACHECO

edad: 18 años

profesión: Tenista profesional

El tenista mexicano puso en todo lo alto el nombre de nuestro país al coronarse campeón en dobles con el ruso Yaroslav Denim, en el torneo junior de Roland Garros 2023. Rodrigo, originario de Yucatán se afianza como una promesa del deporte en México tras conseguir su primer título de Grand Slam y convertirse en el número uno del ranking mundial de juveniles.

“Recurro mucho a la creatividad, en los partidos, para que el rival no sepa lo que voy a hacer y de esa manera sorprenderlos”.

ANDREA GUZMÁN

edad: 30 años

profesión: Ingeniera y directora de urbanismo en Rehabita

Andrea busca transformar las ciudades en espacios resilientes y conscientes, también explora constantemente formas de crear una conexión ecológica a través de la música, el arte, el mobiliario urbano y el diseño de espacios conscientes. Su vocación es abonar a la transformación de un mejor hábitat, ya que muchas veces lo que se busca es optimizar y no disfrutar. Esto lo logra mediante la búsqueda de la diversión, tejiendo ideas y sueños, siempre de la mano de las comunidades y creadores locales.

“Ser creativo es crear una realidad distinta y mejor a la que ya existe con lo que se tiene a la mano, buscar la necesidad o la herida que se tiene que sanar”.

EDGAR SOLORZANO

edad: 37 años

profesión: Arquitecto y artista plástico

Aunque estudió arquitectura, a Edgar siempre le llamó la atención explorar las cosas más sensibles y afectivas del arte. A través del dibujo, la pintura, la escultura o la instalación, busca representar en su obra la relación que el hombre tiene con sus espacios. Este enfoque lo abarca principalmente con la memoria , buscando la contraposición entre cómo es un objeto, y como lo recordamos. Su proceso creativo empieza investigando temáticas, para luego buscar problemáticas y finalmente materializar las soluciones.

“La creatividad es un ejercicio continuo que nos permite entendernos y comunicarnos de maneras nuevas y paralelas”.

ALEJANDRO LIMÓN

edad: 35 años

profesión: Event Planner

Encargado de planear, realizar grandes proyectos y regalar emociones en eventos tan especiales, Alejandro vive la creatividad como un ejercicio de libertad e integración sensorial que le permite atreverse, escuchar, conocer y sentir lo que sus clientes imaginan para dar la mejor experiencia.

“La creatividad es la motivación valiente que te lleva a encontrar, materializar y concretar ideas o imágenes, para hacerlas visibles a los demás”.

CLAUDIA TOFFANO

edad: 32 años

profesión: Diseñadora de moda

Claudia Toffano ha destacado en el mundo de la moda por ser la autora de los vestidos de novia más buscados en nuestro país. Su afán por plasmar memorias através de las prendas ha hecho de su trabajo uno excepcional. Colaborando con artesanas en comunidades, logra ofrecer vestidos únicos a novias que buscan un estilo que logra escapar de lo clásico con un toque muy moderno, sin perder el aspecto tradicional.

“Falta arriesgarse más. No existe cosa más grande que poder contar historias a través de la creatividad”.

SOFÍA ELÍAS

edad: 28 años

profesión: Diseñadora de joyería

Su creatividad y curiosidad por lo diferente la llevaron a crear una de las marcas favoritas de todas las celebridades. Blobb. Siendo una amalgama perfecta de lo cool y lo atrevido, Sofía logra devolvernos un cachito de nuestras infancias para combinar con nuestros looks de diario mediante piezas que retan al concepto de lo que conocemos como joyería.

“La creatividad abre la puerta a una cantidad infinita de posibilidades que hay y a las cosas que podemos hacer”.

RAMIRO GONZÁLEZ LUNA

edad: 27 años

profesión: Artista

Ramiro creció rodeado del arte. Después de estar involucrado en el mundo de las galerías y los museos, decide convertir uno de sus hobbies en el inicio de su carrera artística. El “part-time ceramist” favorito de México por la sencillez y perfección al retratar elementos de la vida cotidiana en pequeñas piezas de cerámica que son tan divertidas y llenas de color como nos gusta.

“La creatividad existe en cada uno de nosotros, solo tenemos que aprender a cultivarla en todos los aspectos de nuestras vidas”.

MAJO AGUILAR

edad: 29 años

profesión: Cantautora

Proveniente de una familia que le ha inculcado un gran amor por la música y el arte, Majo se ha consolidado como un referente del regional mexicana en la actualidad. Sus composiciones traspasan fronteras y sus canciones hoy son escuchadas y cantadas por miles de personas que vuelven a compartir un amor por los géneros mexicanos.

“Creo que todos pueden ser creativos siempre y cuando alimenten el espíritu y el alma, se escuchen y sean fieles a sí mismos para saber qué es lo que quieren y lo que los mueve”.

FERNANDO LAPOSSE

edad: 34 años | profesión: Artista

Fernando Laposse es un diseñador mexicano con enfoque en materiales y diseño de producto, formado en Central St. Martins. Su trabajo se destaca por su habilidad para transformar fibras naturales, como hojas de maíz, sisal o esponja vegetal, en piezas de diseño y nuevos materiales arquitectónicos. Los proyectos de Fernando buscan comunicar la complejidad de temas como la pérdida de biodiversidad, la erosión, los derechos indígenas, la migración y los impactos negativos del comercio global en la agricultura local.

Para lograrlo, documenta estos problemas y propone posibles soluciones a través del poder transformador de la artesanía y el diseño.

“No creo que la creatividad llegue por sí sola. Para mí, la creatividad llega siempre cuando estoy trabajando con las manos”.

ESTEBAN HERNÁNDEZ

edad: 29 años

profesión:Bailarín

El primer mexicano en graduarse con honores de la Royal Ballet School en Londres. Ha logrado destacar en la escena artística por ser ganador de 9 medallas de oro y 3 Grand Prix en las competencias más prestigiosas del mundo, incluyendo: Rusia, Cuba, Berlín y Nueva York. Su carrera comenzó hace más de veinte años y desde entonces ha sido galardonado por diferentes figuras importantes como fue con el Premio Nacional de la Juventud 2007, entregado por el presidente de México. Actualmente, además del ballet destaca por su puesto como cofundador de la casa productora Soul Arts Productions, la cual presenta en México el espectáculo de ballet más grande del mundo: Despertares.

“Creo que el mundo no sería el mismo sin tantas personas creativas en él”.

MARÍA MINA

edad: 29 años

profesión: Comunicóloga y fundadora de Mindai Clothing

María, fundadora de la marca de ropa, MINDAI, es una emprendedora versátil y apasionada de la moda, donde ve desde el diseño y desarrollo de producto, hasta la parte de marketing y ventas. Desde temprana edad, demostró su innata creatividad a través de shows, videos y creando looks únicos. Su trayectoria en el mundo editorial, marketing y creación de contenido en redes sociales a través de su blog, la han llevado a descubrir su verdadera pasión: diseñar productos auténticos, accesibles y con un enfoque sostenible.

“Para mí, ser creativo es una forma de expresión, y creo que, al final, todos somos a nuestro modo”.

BETTINA KIEHNLE

edad: 35 años

profesión: Galerista

Bettina Kiehnle, uno de los referentes más importantes en la escena artística en México. Fundando IMA Studio, Kiehnle se ha convertido en una comunicadora innata, experta en cerrar las brechas entre personas, objetos e ideas para fomentar nuevos diálogos entre ellos. Desde una edad temprana, Kiehnle perfeccionó un sentido intuitivo para el arte y el diseño, identificando piezas que transmiten narrativas o transmiten un profundo significado y simbolismo. Su trabajo invita a dejar la banalidad de lo bello de un lado, y evocar a la reflexión de lo escondido.

“La creatividad es la libertad de crear y de sentir, y evocar sentimientos en la gente”.

GERARDO PÉREZ ROJAS

edad: 32 años

profesión: Cofundador de Perfumérica

Su formación como administrador de empresas internacionales, combinado con su pasión por la perfumería, crearon en Gerardo una ambición enorme por poder entregar un producto único en el segmento. De la mano desus socios, creó Perfumérica, la marca de fraganciaspersonalizables. Perfumérica se ha caracterizado desde su lanzamiento en tener un concepto único. Desde un inicio decidió atreverse a retar a lo convencional, al fundar una de las marcas emergentes más disruptivas del mercado.

“La creatividad es poder imaginar un concepto, y de la mano de la pasión, motivación, ambición y compromiso, llevarlo a una realidad”.

ERIK BROCKMANN

edad: 32 años

profesión: Velerista

Apasionado de la naturaleza y encontrando un espacio de desconexión con el resto del mundo a través de su profesión. Velerista desde una edad temprana y heredando su interés por el deporte gracias a su familia, Erik Brockmann ha destacado internacionalmente por su desempeño en diferentes regatas alrededor del mundo, más recientemente en The Ocean Race. A pesar de encontrar dificultades a mar abierto, el orgullo por su país y su afán de poner el nombre de México en alto lo motivan a seguir contracorriente.

“Lo más importante de la creatividad es poder encontrar ese punto en el que logras traducir una idea a la realidad”.

ADRIANA BREMER

edad: 29 años

profesión: Diseñadora de moda

Adriana Bremer, cofundadora de Arieta, es una apasionada de la moda y el marketing. Con estudios en Marketing y Fashion Media en Dallas, adquirió experiencia como editora en un blog y revista de moda, y colaboró en una tienda de ropa, aprendiendo sobre e-commerce y redes sociales. De regreso en México, cofundó Arieta, una marca de moda interactiva unisex que ofrece prendas con bordados de alta costura. Adriana destaca en el lado creativo y manejo cotidiano de la empresa, liderando sesiones de fotos, styling, ideas y campañas. Su dedicación y visión creativa han sido fundamentales en el éxito de su marca.

ANA SEGOVIA

edad: 32 años

profesión: Artista

La práctica artística de Ana Segovia se centra en la producción de imágenes en movimiento que capturan situaciones desde su perspectiva única y pictórica. Su técnica combina un enfoque exquisito con elementos vanguardistas, lo que le permite mezclar teatro, fotografía, cine y danza en su pintura. Destaca en el uso de colores vibrantes para presentar escenas figurativas que se conectan con imaginarios culturales, particularmente arquetipos de mexicanidad y masculinidad. Ana Segovia obtuvo su BFA en pintura y dibujo en la School of the Art Institute of Chicago. Ha tenido diversas exposiciones individuales en Estados Unidos, México e Italia, y ha participado en exposiciones colectivas en importantes museos y galerías alrededor del mundo.

ALAN ESPINOSA DE LOS MONTEROS

edad: 31 años

profesión: DJ y Emprendedor

La creatividad no surge de la nada, es un privilegio que Alan usa a su favor para crear música y explotar sus ideas a través de técnicas de mezcla y diferentes géneros musicales. Desde pequeño, descubrió su pasión por la música y tener la posibilidad de alterar sentimientos por este medio, lo hace aún más especial.

“Para mí, la creatividad es tener la capacidad de ejecutar ideas nuevas. Lo bonito de la creatividad es que no es requisito ser experto en algo para ejercerla, lo difícil está en atreverse a experimentar sin preocupaciones y olvidarse de las expectativas y de las normas”.

NURIA DIOSDADO

edad: 32 años

profesión: Atleta Olímpica de Natación Artística

Nuria es una atleta en la disciplina de natación artística, ha sido 3 veces olímpica y ha obtenido más de 250 medallas en múltiples competencias. En este deporte, tanto la parte artística como la deportiva deben de balancearse y ambas son de suma importancia. Ella crea coreografías donde busca, mediante movimientos, expresar un sentir. Parte del reto es implementar en pocos minutos una rutina con fuerza, agilidad, gracia, coordinación, estética, potencia y dramatización.

”Mediante la creatividad, cada uno expresa quién es, sin necesidad de hablar. De esta manera, cada cual tiene la posibilidad de plasmar su esencia y forma de ser”.

MARA ORTEGA

edad: 36 años

profesión: Jefa de desarrollo del Museo Tamayo

Mara, una apasionada del arte y la literatura, se destaca como escritora y activista. Con una licenciatura en Comunicación y una maestría en Arte Contemporáneo, cofundó Puntoicoma, la primera concept store en México. Además, como jefa de desarrollo del Museo Tamayo, lidera estrategias para enriquecer el programa cultural. Su creatividad se refleja en proyectos con propósito, como un libro benéfico durante la pandemia.

“Todos nacemos creativos, la clave está en permanecer libres”.

MERCEDES VIGIL

edad: 36 años

profesión: Presidenta del patronato del Museo de Arte Popular

Con un fuerte sentido de pertenencia a sus orígenes, Mercedes Vigil se esfuerza por difundir la riqueza cultural de México a través de sus proyectos y actividades. Mercedes es una de las fundadoras de MesaViva, una compañía que se dedica a la creación de experiencias gastronómicas enraizadas en la cultura mexicana.

Además de ser madre, ocupa la presidencia del Patronato del Museo de Arte Popular, Amigos MAP, con la principal misión de fomentar y dar a conocer el arte popular, además de brindar apoyo a los talentosos artesanos mexicanos.

”La creatividad es el hilo conductor que fusiona sabores, tradiciones y arte popular”.

ANA URIBE

edad: 36 años

profesión: Cofundadora BrideLab

Apasionada por el diseño de imagen, Ana Uribe fundó BrideLab, un estudio especializado en maquillaje y peinado para echar a volar su imaginación y expresar la creatividad a través del arte, tomando como lienzos los rostros de la gente. Es así cómo, a través de sus manos y con colores, texturas y viendo a las personas, busca crear algo completamente nuevo y llamativo, que motive a la gente y los haga sentir bien consigo mismos.

“Yo creo que todas las per sonas y todas las profesiones requieren de creatividad; basta con pensar fuera de lo establecido, salir de la zona de confort y echar a volar nuestra imaginación”.

ADRIANA SOTO

edad: 38 años

profesión: Diseñadora de calzado

Llevando el “hecho a la medida” a otro nivel. Adriana Soto se ha ganado el trono de la zapatera más cool de nuestros tiempos. Combinando lo tradicional con lo moderno y ofreciendo a sus clientes un par de zapatos únicos mediante un sistema de diseño bespoke. Su taller en Polanco abre sus puertas a amantes del calzado a crear piezas especiales que aseguran un entalle perfecto y que fusionan técnicas milenarias con las tendencias más actuales.

“La creatividad existe en el poder de combinar algo que ya conocemos y enaltecerlo con nuevas ideas”.

RODRIGO ALCÁNTARA

edad: 33 años

profesión: Fashion stylist y socio fundador y creador de diseño de the TARGÓ

Con estudios en Hospitalidad, pero una gran pasión la moda, Rodrigo incursionó en el mundo editorial para comenzar su carrera como fashion stylist, hace más de 8 años. Más adelante, crea la firma mexicana the TARGÓ en 2020, pues tener una marca propia siempre fue su sueño. Hoy se desempeña como fashion stylist y creador de diseño, tanto para revistas como para artistas, y para su proyecto personal.

“La creatividad es una mezcla de pensamientos y sentimientos que buscamos explorar y expresar en nuestra cotidianidad de distintas formas”.

