Empresarios, artistas y diseñadores que fallecieron en 2020 por COVID-19

La vacuna para el coronavirus cada día está más cerca, pero faltan varios meses para que la pandemia quede tras nosotros, y en la víspera de un nuevo año, recordamos a las celebridades que fallecieron por COVID-19 en este tiempo alrededor del mundo.

Dawn Wells, actriz, 82 años

Conocida por “Gilligan’s Island”, “The Love Boat”, “Growing Pains Baywatch”, entre otros.

Armando Manzanero, músico, 85 años

Compositor y cantante mexicano aclamado por su influencia en el género del bolero.

Charley Pride, músico, 86 años

Leyenda del country y pionero de los músicos afro en el género musical.

Carol Sutton, actriz, 76 años

Conocida por “Steel Magnolias”, “True Detective”, “Lovecraft Country”, entre otros.

Kenzo Takada, diseñador, 81 años

El primer diseñador japónes en establecerse en París y fundador de la marca Kenzo.

Tommy De Vito, empresario, 92 años

Miembro fundador de la banda de rock y pop The Four Seasons.

Floyd Cardoz, chef, 59 años

Aclamado chef originario de Bombay, India quien fundó el restaurante Tabla.

Óscar Chávez, músico, 85 años

Ícono mexicano de la trova y parte fundamental del movimiento de la música de protesta.

Nick Cordero, actor, 41 años

Estrella de Broadway conocido por “Waitress”, “Rock of Ages”, entre otros.

Roy Horn, ilusionista, 75 años

Mago conocido por formar parte del acto Siegfried & Roy en Las Vegas.

Luis Sepúlveda, escritor, 70 años

Conocido por obras como “Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar” y “Un viejo que leía novelas de amor”.

Cecilia Romo, actriz, 76 años

Conocida por “Rosa salvaje”, “La hora marcadas”, “Cadenas de amargura”, entre otros.

Jay Benedict, actor, 68 años

Conocido por “Aliens”, “The Dark Knight Rises”, entre otros.

Bucky Pizzarelli, músico, 94 años

Famoso guitarrista de jazz y ex-miembro de la orquesta del “Tonight Show”.

Lucía Bosé, actriz, 89 años

Madre de Miguel Bosé. Conocida por “Muerte de un ciclista”, “Así es la Aurora”, entre otras.

Adam Schlesinger, músico, 52 años

Co-fundador de la banda Fountains of Wayne y compositor galardonado.

Raymundo Capetillo, actor, 76 años

Conocido por “Rosa Salvaje”, “Amor Bravío”, “Corazones al límite”, entre otros.

Mark Blum, actor, 69 años

Conocido por “Desperately Seeking Susan”, “Crocodile Dundee”, entre otros.

Pilar Pellicer, actriz, 82 años

Actriz de Época del Oro del cine mexicano. Conocida por “La Chica”, “Las poquianchis”, entre otros.

Andrew Jack, actor, 76 años

Conocido por “Star Wars” y fue uno de los entrenadores para los dialectos the “Lord of the Rings”.