En portada: El legado de Amparín Serrano

CARAS rinde un homenaje a la mujer, mamá, empresaria creativa y filántropa que llenó de alegría a aquellos que la conocieron

Por Alejandra Morón @CARASméxico

“Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad… esto es una pesadilla… me voy a despertar y vas a estar aquí… bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad, felicidad y de mala ortografía, apoyándome siempre en absolutamente TODO TODO lo que quise hacer…”, así comenzó el mensaje que su hija Minnie West escribió a Amparín Serrano el 12 de agosto en su cuenta Instagram, donde compartió una foto despidiendo a su mamá, una mujer creativa, empresaria, empoderada, filántropa, capaz de alegrar el día y la noche a su familia y a quien estuviera frente a ella. Así era Amparín. Así será recordada.

Por ello, este mes rendimos homenaje a la madre, a la hija, hermana y mujer que pintó de color su mundo y el de quienes la rodeaba.

Su última entrevista con Caras México

Fue en septiembre del 2021, que Amparín y su familia nos recibieron en las instalaciones de la Fundación ESRU para llevar a cabo una sesión entrañable; ahí, la empresaria nos confesó que su gusto por el arte había estado presente toda su vida.

“Desde chica me encantaba dibujar; casi que nací con un plumón en la mano. Recuerdo que, en la escuela, cuando no entendía nada, me ponía a dibujar para entender mejor. Sin duda, me refugié en el arte para escapar de mi propia realidad. Y cuando me preguntaban: ¿qué quieres ser de grande?’, yo respondía: ‘divertirme’. Eso es lo que he logrado y lo que hasta la fecha hago”, nos dijo.

A lo largo de su vida, fueron muchos los momentos en los que CARAS estuvo a su lado, por ello queremos compartir con nuestros lectores todas esas veces en que Amparín nos regaló su sonrisa, tiempo, planes, proyectos y frases que sin duda serán inolvidables. No le decimos adiós, sino hasta pronto.

