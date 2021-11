Enrique Olvera: anfitrión de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021

En una noche llena de celebraciones, el restaurante Criollo de Enrique Olvera reunió a un grupo de invitados. La sociedad civil, expertos en gastronomía, chefs y empresarios fueron testigos de la fiesta multi ciudad.

Por Cecilia Morales Andere

Para el Chef Enrique Olvera fue una gran distinción recibir a todos los visitantes en su restaurante y abrir las puertas de Criollo como sede de tan afamada premiación.

São Paulo, Oaxaca, Lima, Quito, Bogotá, Santiago y Mendoza, así como 12 países y 21 restaurantes nuevos participaron en la entrega de diversos galardones de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2021: Pasado y Futuro.

A diferencia de las ediciones anteriores, este año se creó una lista retrospectiva y única con el fin de identificar a los 100 mejores restaurantes de los últimos años –con base en los votos que obtuvieron durante las ocho ediciones anteriores-.

Te puede interesar: RESTAURANTES MEXICANOS DESTACAN EN WORLD’S 50 BEST RESTAURANTS 2021

La cocina peruana de La Central en Lima, propiedad de los Chefs Virgilio Martínez y Pía León, reconocida por la exploración gastronómica de los ecosistemas de su región, recibió –con una votación contundente- el primer lugar como el Mejor Restaurante en América Latina 2013-2021.

Actualmente, Central se posiciona en el top tres junto al, también restaurante limeño Maido y D.O.M, en São Paulo, Brasil.

Durante el festejo se premiaron, con un reconocimiento especial, a las personas y establecimientos latinoamericanos que trabajan para crear un cambio positivo y ofrecer un mejor futuro.

Orgullo mexicano

El Chef Eduardo García de Máximo Bistrot puso el nombre de México en alto tras recibir la Estrella Damm Chefs’ Choice Award – Best Reinvention, Corrutela en São Paulo, Brasil, fue premiado con el reconocimiento Flor de Caña Sustainable Restaurant Award, la distinción Gin Mare Art of Hospitality se otorgó a Celele en Cartagena, Colombia y el restaurante Anafe en Buenos Aires, Argentina ganó el American Express One to Watch Award.