Esta es la razón por la que Malala cuestionaba el matrimonio

La defensora de los derechos de las mujeres, Malala contrajo matrimonio a los 24 años con Asser Malik, de quien se sabe muy poco, es originario de Pakistán, actualmente, trabaja como director de operaciones de la Junta de Criquet de Pakistán de la ciudad de Lahore y es Licenciado en Economía y Ciencias Políticas, estudió en Lahore University of Management Sciences (LUMS).

Su boda causó sorpresa ya que, anteriormente Malala confesó a la revista Vogue que no entendía la razón por la que la gente se casa. “Si quieres tener una persona en tu vida, ¿por qué tienes que firmar unos papeles matrimoniales? ¿Por qué no puede ser solo una pareja?”. dijo al sospechar que el matrimonio no era para ella.

Yousafzai tenía varias dudas acerca de casarse, dijo que probablemente lo haría a los 35 años. Ahora que ya está casada nuevamente reveló a la revista Vogue las razones por las que se convenció.

“No estaba en contra del matrimonio, pero cuestioné las raíces patriarcales de la institución, los compromisos que se espera que hagan las mujeres después de la boda y cómo las leyes relativas a las relaciones se ven influenciadas por las normas culturales y la misoginia en muchos rincones del mundo. Temía perder mi humanidad, mi independencia, mi feminidad; mi solución era evitar casarme”. Sin embargo, ahora que encontró a su verdadera alma gemela cambió de opinión.

“Las conversaciones con mis amigos, mentores y mi esposo Asser, me ayudaron a considerar cómo podría tener un matrimonio fiel a mis valores de igualdad, justicia e integridad”.

En Pakistán, a las niñas se les enseñó que el matrimonio sustituía la vida independiente, si no estudias o no tienes trabajo, debes casarte para no fracasar, es por ello que Malala no estaba segura. “Conociendo la oscura realidad que enfrentan muchas de mis hermanas, me resultó difícil pensar en el concepto matrimonio”.

¿Y si hubiera otra forma? Con educación, conciencia y empoderamiento, podemos comenzar a redefinir el concepto de matrimonio y la estructura de relaciones, junto con muchas otras normas y prácticas sociales. La cultura la hacen las personas, y también ellas pueden cambiarla.

Ahora la activista se encuentra feliz con su esposo a quien conoció en el 2018 cuando él estaba de viaje en Oxford, al conocerse descubrieron que tenían mucho en común, se hicieron mejores amigos y disfrutaban el tiempo que pasaban juntos. “Todavía no tengo todas las respuestas para los desafíos que enfrentan las mujeres, pero creo que puedo disfrutar de la amistad, el amor y la igualdad en el matrimonio”, escribió.

“En Malala encontré a la amiga más solidaria, una compañera hermosa y amable; estoy muy emocionado de pasar el resto de nuestras vidas juntos”, escribió Malik en su cuenta de Twitter.

In Malala, I found the most supportive friend, a beautiful and kind partner — I'm so excited to spend the rest of our life together.

Thank you all for the wishes on our Nikkah. In following our cricket team's tradition, we had to do a victory cake cutting. pic.twitter.com/KSGQOHsY64

— Asser Malik (@MalikAsser) November 10, 2021