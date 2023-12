Esto dijo Juan Ortega, el torero que canceló su boda una hora antes, sobre su abrupta decisión

Ha pasado una semana desde que Juan Ortega, el reconocido torero español de 33 años, tomó la sorprendente decisión de cancelar su boda con Carmen Otte apenas una hora antes de la ceremonia.

Aunque se pensaba que los motivos de esta abrupta cancelación ya habían salido a la luz, nuevos detalles han surgido, revelando una historia aún más compleja y desconcertante.

La cancelación inesperada

La noticia de la cancelación de la boda de Juan Ortega y Carmen Otte conmocionó a sus más de 500 invitados que se habían reunido en una iglesia de Jerez de la Frontera para celebrar el amor de la pareja que llevaba una década junta.

Sin embargo, una llamada telefónica al sacerdote Josep María Quintana reveló que el torero no se sentía preparado para dar el paso hacia el matrimonio, a pesar de tener todos los preparativos listos.

Días antes de la ceremonia programada, Juan Ortega fue visto en Madrid, específicamente en el barrio de Malasaña, visiblemente afectado, “destrozado y llorando muchísimo”.

Este episodio sugiere que el torero estaba atravesando un momento difícil y buscaba refugio en la iglesia mientras enfrentaba la tormenta mediática que se avecinaba.

Las palabras de Juan Ortega

Ante la creciente atención mediática, trascendieron algunas de las declaraciones de Juan Ortega posteriores a que cancelara la boda.

“No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo… Ni voy a dar un comunicado ni voy a dar explicaciones. No haré nada, esto ya pasará, mañana habrá otra noticia nueva y se olvidarán”, fueron las palabras del torero a sus seres cercanos, según informaron medios españoles.

Nuevos giros en la historia

La versión más reciente, presentada por el conductor Omar Suárez en el programa español Fiesta, añade un giro inesperado a la trama.

Según Suárez, una persona del pasado de Juan Ortega amenazó con presentarse el día de la boda si esta se llevaba a cabo. Ante este temor, el torero decidió suspender la ceremonia para evitar complicaciones.

Omar Suárez también revela que, tras la cancelación, Juan Ortega ahora desea retomar los planes de boda, aunque no habría compartido con Carmen Otte los motivos reales detrás de dicha presencia amenazante del pasado.

En medio de este drama mediático, la pareja sigue lidiando con las repercusiones de una decisión que ha dejado a todos desconcertados. La atención sigue centrada en Juan Ortega, quien enfrenta un momento delicado mientras busca encontrar la mejor manera de manejar esta situación inesperada.