Dicen que no hay quinto malo, y Memo Ochoa es ejemplo de esto. Ha estado convocado a cinco mundiales de futbol, y previo a Qatar 2022, el portero y capitán de la Selección Mexicana, nos habla de sus anhelos de triunfo, su labor de ser capitán, la importancia de hacer equipo y, por supuesto, la preparación física y mental para un buen desempeño en la Copa del Mundo.

Por María del Mar Barrientos

Fotos Israel Hernández

Styling Rodrigo Alcántara

Grooming Marcelo Rendón

Si alguien me hubiera dicho hace muchos años, cuando empecé a jugar futbol, que iba a estar convocado a cinco mundiales, no me la hubiera creído”. Francisco Guillermo Ochoa Magaña, Memo Ochoa tenía 10 años de edad cuando pisó por primera vez el club que lo vio nacer, el América. Sin saber que 27 años después sería capitán y guardameta de la Selección Mexicana y que sus ojos atestiguarían su presencia cinco veces en un Mundial de Futbol.

CARAS se dio a la tarea de buscar al futbolista Memo Ochoa para realizar este reportaje en dos sitios icónicos –el Estadio Azteca y el Club América– para conocer sus aspiraciones previo al Mundial de Qatar 2022.

MEMO, ¿RECUERDAS CÓMO FUE LA PRIMERA VEZ QUE PISASTE EL CLUB AMÉRICA?

La primera vez fue por sorpresa, yo quería jugar futbol y mi papá me buscó alguna escuela. Me dijo que me había conseguido la del América, pero yo no sabía cuándo iba a poder, porque para entrar había una lista de espera enorme y los cupos eran muy limitados. Aunque un día llegó a casa y me dijo: “Agarra tus zapatos y tus espinilleras” –los metí a una mochila y me dijo–, “acompáñame”.

Me acuerdo que tomamos la calle División del Norte, subimos un puente, y la verdad es que yo estaba muy chico y no recordaba dónde estaba ubicado el Club América, pero cuando vi el escudo enorme afuera del club, empecé a sospechar. Entramos y dijo mi papá, “hoy tienes entrenamiento, toma tus cosas y vete a la cancha, al rato te alcanzo”. Yo no sabía ni qué hacer, me temblaban las piernas. Esa fue la primera ocasión que pisé el Club América.

DEBUTASTE CON LA SELECCIÓN HACE 17 AÑOS, ¿QUÉ DIFERENCIAS VES ENTRE EL FUTBOLISTA QUE ENTRÓ HACE TANTOS AÑOS A LA SELECCIÓN Y EL DE AHORA?

Hay diferencias futbolísticas y personales. Obviamente, en los primeros partidos y en las primeras sensaciones de entrenamiento, iba con ese nerviosismo y esa emoción de ponerte una playera de la Selección. Estaba acostumbrado a llevar la playera del América, pero no la verde. Sin embargo, poco a poco vas adquiriendo esa madurez física y emocional. Aunque tengo que decir que no importan los años que pasen, sigo teniendo esa alegría de ponerme la playera, de representar a mi país, saltar a la cancha y ver el estadio verde, de escuchar los gritos y cantar el Himno Nacional antes de un juego. Aunque lo vas manejando de manera distinta, sigo manteniendo ese nerviosismo, como el primer día que pisé una cancha.

¿QUÉ ES LO MÁS COMPLICADO DE SER EL CAPITÁN?

Ser el capitán lleva una responsabilidad extra porque necesitas ser el respaldo y el ejemplo de los demás. Tienes que calmar los nervios, tranquilizar a los jugadores y motivarlos. No es algo que se deba forzar, simplemente, las palabras me salen naturales cuando hablo con los chicos, porque salen del corazón, con base en las sensaciones y a las experiencias que estemos viviendo; a veces hay que despertar a la gente, aunque otras, hay que tranquilizarla, porque no todo son gritos ni regaños, se deben suavizar las cosas porque con la adrenalina que se vive en el futbol todo se exagera demasiado dentro de la cancha. Igualmente, tratar de ser un mediador y entender que los jugadores más allá del futbol, llevan una vida personal y cada uno tiene cargas fuera de la cancha. Es parte de generar un buen ambiente en el equipo y que todo fluya para bien de la Selección.

A LA FECHA HAS PARTICIPADO EN CUATRO MUNDIALES, ESO QUIERE DECIR QUE ESTE AÑO ES TU QUINTO. ¿CÓMO TE SIENTES?

Es un sueño hecho realidad y me siento muy emocionado. Es un orgullo poder representar a mi país tantas veces en un Mundial, porque pocos tienen la oportunidad de hacerlo. De hecho, hay jugadores históricos que no tuvieron la ocasión de ir ni siquiera a un Mundial. Si alguien me hubiera dicho hace muchos años, cuando empecé a jugar futbol, que iba a estar convocado a cinco mundiales, no me la hubiera creído.

Desde el primer día hasta hoy, he sido afortunado porque mi carrera siempre ha ido en ascenso y he construido una buena trayectoria, con base en el trabajo, dedicación y rendimiento. Esta disciplina va tan rápida que a veces no te da tiempo de voltear atrás y de disfrutar. Jugar en un Mundial cada cuatro años no es sencillo; estar desde el día uno en la Selección y hacerlo a la par de tu club tampoco lo es.

De repente, me dan flashazos de todo lo que ha pasado y de lo que he vivido, sin embargo, trato de no pensarlo mucho porque yo creo que me equivocaría. Sería un error mío creer que ya la hice, pues no soy así. En todo momento me pongo metas y planteamientos nuevos, y este Mundial no es la excepción. Es un reto nuevo para mí e histórico para México, el poder hacer algo diferente, que no hemos podido lograr antes.

LA AFICIÓN TE QUIERE Y TE RECONOCE. ¿TE HA INCOMODADO LA FAMA EN ALGÚN MOMENTO?

No creo que me haya incomodado. Creo que soy afortunado de haber crecido en un equipo como el América porque me curtió de chico. Ser del América es un estilo de vida. Me acuerdo que cuando estaba en tercera división y tenía 15 años, iba a jugar a varios pueblos y ciudades, y llegaba al estadio y estaba lleno. A la gente no le importaba si era segunda o tercera división el equipo que iba a jugar, porque iban a ver al América. Creo que te vas habituando a los medios y a la prensa, que están ahí todo el tiempo, a salir en las fotos de los periódicos, a las entrevistas y se te va haciendo costumbre. Llega un punto en el que tienes que saber manejarlo para así tener tranquilidad y paz mental. Yo me siento cómodo con eso y creo que lo he llevado bien.

¿TE DESCONECTAS EN ALGÚN MOMENTO DEL FUTBOL?

Tengo muy pocas vacaciones porque cuando el equipo las tiene, yo voy con la Selección y viceversa. En mi casa, siempre trato de poner pausa cuando estoy con mis hijos. Tal vez pongo un partido en la tele y lo escucho, pues el futbol es parte de mi vida.

¿A ALGUNO DE TUS TRES HIJOS (LUCCIANA, GUILLERMO Y KARLA) LE VES LA VENA FUTBOLÍSTICA?

No lo sé todavía. Sí les gusta ir al estadio, no se pierden los partidos; mi hija la mayor entiende un poco. Mi hijo de siete años me dijo: “Oye, papá, el otro día me preguntaron que si tú eras mi papá” (risas). La más chiquita tiene tres años y ella sí toma el balón y le pega, pero no los voy a impulsar a eso, no es mi sueño que sean futbolistas, si lo quieren está bien, sino no pasa nada.

TU ESPOSA, KARLA MORA, HA SIDO UNA PIEZA CLAVE EN TU VIDA PERSONAL Y EN TU CARRERA.

Así es, mi esposa ha sido el pilar de mi carrera y de mi familia. Mi hija mayor nació en Francia y mis otros dos hijos en España, y las atenciones que tienes en México cuando vas a parir, pues no las hay en otro lado; estábamos en otro país y en otro idioma y ella siempre ha sido muy valiente y ha sido pieza clave para que yo haya podido desarrollar mi carrera futbolística de la mejor manera. A veces me pasaba que me hablaban de algún equipo, de Arabia o de Asia y yo le preguntaba a dónde se quería ir y ella me contestaba: “A donde tú quieras nos vamos todos”.

¿CÓMO TE SIENTES A ESCASOS DÍAS DE IRTE AL MUNDIAL?

Estoy ansioso. Un Mundial es algo único, distinto, especial… el ambiente que lo rodea no se compara con nada. Desde el día uno que llegas a la sede del Mundial, el recibimiento es impresionante y la adrenalina es increíble. Ya quiero jugar, estoy emocionado, ansioso y con ganas de que nos vaya muy bien; con mucha fe de festejar goles y triunfos.

Descubre la entrevista con Memo Ochoa en la nueva edición de CARAS NOVIEMBRE.

Además, Mario García Torres nos cuenta todo acerca de Destino, su nuevo proyecto. Acompañamos a Abelardo Marcondes, Pau Zurita y Sergio Berger en su viaje a Aspen. Y te presentamos todos los detalles de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar.

Te puede interesar: GP DE MÉXICO: LAS PAREJAS QUE ASISTIERON AL AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ

Las playeras más representativas de la Selección Nacional