Fernando de la Mora revela los detalles de su próximo concierto

En entrevista con el tenor Fernando de la Mora, nos comparte los detalles sobre su nuevo concierto, el cual es un homenaje a los grandes compositores mexicanos y que llevará a cabo junto con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y artistas invitados. Todo lo recaudado será para beneficio de la fundación “Comparte Vida”.

Por Samia Becil Canavati

Fotos Cortesía

El tenor Fernando de la Mora revela a Caras todos los detalles sobre su nuevo concierto, con el que, una vez más, apoya a la fundación “Comparte Vida”, la cual se dedica a luchar contra la leucemia y otras enfermedades hematológicas. Asimismo, nos comparte sobre su amor a la música y el canto; sus dos más grandes pasiones.

¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera?

Muy contento, activo y solicitado. Afortunadamente estoy gozando de regresar a los escenarios. La pandemia, fuera de todo lo negativo, nos dio la gran oportunidad de reflexionar y echarnos para adelante.

¿Qué sientes al cantar? ¿Qué es lo que hace que te guste tanto?

En un principio, me emocionaba lograr interpretar una canción y hacerla bonita, llegando al sonido perfecto. En este momento, lo que más me gusta de cantar es poder generar emociones en la audiencia. Me encanta contactar con la gente y la interacción con ella; levantarlos de la silla, hacerlos llorar, hacerlos gozar y emocionarlos.

Después de tanto tiempo, ¿qué te motiva a subirte al escenario?

Definitivamente emocionar a la gente. Para mí, esto no es un trabajo porque no me cuesta trabajo. Es un oficio que sí, remunera económicamente, pero lo que me motiva es que me emociona cantar las canciones e interpretarlas. Sentir y transmitir lo que estoy sintiendo. Sería muy doloroso interpretar la emoción, hay que sentirla. Sería muy penoso ser un actor del canto.

Cuéntanos sobre algún momento en el escenario que te haya marcado…

Recuerdo perfecto mi debut en Bellas Artes porque me robó el aire. Fue como darme un clavado al vacío y cuando caí en el escenario y vi la respuesta de la gente; la emoción, el diálogo de emociones entre el público, la orquesta y yo, fue inolvidable.

Este concierto será un homenaje a compositores mexicanos….

Será muy variado, de muchos estilos, sobre todo de compositores mexicanos, homenajeando sus grandes obras, pero también con uno que otro latinoamericano. También, vamos a invitar a varios artistas a que nos ayuden a convocar a la gente y a sumar fuerzas.

¿Qué esperas de este concierto?

La generosidad de la gente. Espero que así como se llama la fundación, “Comparte Vida” , podamos activar el verbo “compartir” en todos y que eso se convierta en generosidad con la fundación. Aunque los boletos pueden parecer caros, lo que tenemos que considerar es que ese dinero será destinado a salvar la vida de un niño. Nosotros podemos hacer la diferencia en la vida de una familia que vive atormentada por esta terrible enfermedad que es la leucemia.

¿Qué motiva tu apoyo a “Comparte vida”?

Que se pusieron las pilas y que son gente buena. Tuve la oportunidad de conocer a un niño que recibió un implante de médula ósea que la fundación le consiguió y estaba extremadamente agradecido. Se volcó en agradecimiento hacia mí y yo me sentí mal porque sentía que solo había cantando en un concierto, que no trabaje tan duro como todos los que operan la fundación. Otro momento decisivo fue cuando viví el encuentro entre un donador y un donante. En ese momento supe que iba a seguir apoyándolos por mucho tiempo. Cada vez tengo más ganas de trabajar para apoyar este proyecto y motivar a los demás a hacerlo.

¿Cómo te sientes de ser el canal que genera un impacto positivo y significativo en la vida de tantas familias?

Creo que es una gran responsabilidad y quiero motivar el cambio en nuestro país. Quiero que nos pongamos la camiseta de generosos, compartidos y responsables. Si queremos que México cambie, tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Y aunque ya seamos buenas personas, siempre podemos ser mejores y motivar a los demás a serlo.

Te puede interesar: NICK FOUQUET LANZA SU COLECCIÓN DE SOMBREROS INSPIRADOS EN MÉXICO