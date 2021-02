La pintora mexicana nos dejó un legado histórico, desde su influencia feminista hasta su famoso arte, e incontables frases que siguen insertas en nuestra cultura. Sin embargo, uno de los aspectos que la ha convertido en un estandarte fue la resiliencia con la que se manejaba, pues su vida no fue nada fácil. Pasó por un sin fin de enfermedades, accidentes y desamores que le enseñaron cómo ser fuerte. Estas son 12 frases de Frida Kahlo que nos inspiran cada día con su poder.

“Dolor, placer y muerte no son más que el proceso de la existencia. La lucha revolucionaria en este proceso es una puerta abierta a la inteligencia”.

“Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mi misma”