Great Place to Study promueve el bienestar e innovación en la educación durante su tercer evento anual

Great Place to Study (GPTS), una certificación internacional que mide el bienestar y la felicidad de la comunidad educativa, acogió a expertos de todo el mundo en su tercer evento anual. Celebrado en el Club 51 de la Torre Mayor en la Ciudad de México, el evento contó con líderes de colegios de todo el país y gurús en el sector educativo de reconocimiento mundial para compartir prácticas en bienestar y felicidad en las comunidades educativas, incluyendo creatividad, innovación, equidad e inclusión.

En este gran evento lleno de sorpresas, ocurrió una entrega de la Certificación Great Place to Study a las instituciones mexicanas enfocadas en el bienestar y felicidad de su comunidad educativa. También, el evento contó con un programa de conferencias y talleres, entre los que destacaron conferecias como “Uncovering School’s Potential” con el Dr. Kapono Ciotti, y talleres como “Building the Collaborative Classroom: Essential Strategies for Deepening Teacher Practice and Engaging Students” de Peter Brunn.

La CEO Global de Great Place to Study, Andrea Ferrari, destacó en su discurso de inauguración la brecha entre la necesidad del mundo que vivimos y hacia dónde nos dirigimos. Ella argumentó, “perseguir la excelencia educativa es el objetivo fundamental de Great Place to Study, poniendo en valor la importancia de alcanzar el máximo potencial de cada estudiante a partir de sus intereses, sus pasiones, sus retos y sus talentos para su contribución a hacer un mundo mejor”.

Expertos en educación compartieron prácticas en bienestar y felicidad en las comunidades educativas

La directora de programas en WholeSchools, Gabriela González Pacheco afirma, “debemos abrir los ojos, el mundo ha cambiado. Necesitamos regresar a ser comunidad primero, replantearnos nuestras prioridades en la educación, el papel de las escuelas y las necesidades de nuestros alumnos. Velando por su bienestar podrán desarrollar la creatividad y la resiliencia para enfrentar la crisis y salir fortalecidos”.

El evento también contó con la participación de líderes y expertos en tecnología de todo el mundo, quienes discutieron el impacto de la tecnología en la educación y el futuro de la enseñanza en la era digital. Se destacó el potencial del metaverso y las tecnologías de Web3 para transformar la educación, brindando nuevas oportunidades para la colaboración y la creatividad.

Great Place to Study cree firmemente que la educación sigue siendo el instrumento más poderoso para mejorar el mundo, y que es vital adaptar el papel de las escuelas a la nueva realidad, centrándose en el bienestar, la justicia, la creatividad y las certificaciones internacionales.