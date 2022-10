Internan a Minnie West, la hija de Amparín Serrano

Para la hija mayor de la difunta diseñadora Amparín Serrano, no ha sido nada fácil superar la muerte de su madre.

A dos meses de la muerte de la creadora de Distroller, Amparín Serrano, su hija Minnie West sigue desconsolada. Mediante redes sociales, la productora de 29 años mostró el tatuaje que se hizo en homenaje a su mamá para llevar en su piel a la exintegrante de Flans.

West ha sido muy abierta en redes sociales para expresar los sentimientos que le dejó el haber perdido a su mamá, quien lamentablemente murió por un accidente.

Después de imágenes y mensajes que ha dedicado a su mamá en su cuenta de Instagram, Minnie compartió una publicación en la que dio a conocer que estará internada en un hospital psiquiátrico durante un mes.

“Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental”, escribió.

“Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, concluyó su publicación que está acompañada de fotografías donde muestra el tatuaje que lleva en su piel. así como otras abrazada de su ser querido.

