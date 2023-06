Jerry Velázquez: “La diversidad es la riqueza de la sociedad”

“Es muy válido no querer salir del clóset porque en un mundo tan intolerante, hay mil razones para mantenerlo como un secreto. Mientras menos lo tratemos como un tabú, como algo que no se debería saber o como algo indecente, más gente se va a atrever a decirlo, y en algún momento, ya no va a existir un clóset del cual tener que salir”, fueron las palabras de Jerry Velázquez, durante una entrevista a finales de 2021, en el programa Pinky Promise, en el que, junto a Karla Díaz, el actor habló por primera vez en público acerca de su sexualidad.

Desde hace más de 10 años, Jerry ha consolidado una carrera en el cine, la televisión y el teatro, formando parte de proyectos recientes como Me caigo de risa, la película Mi suegra me odia y la puesta en escena, Mentidrags.

Hoy, Jerry se reconoce abiertamente como un hombre gay, y es mediante ciertos proyectos en la industria del entretenimiento, como promueve un mensaje de respecto, inclusión y diversidad. Al respecto y en el marco del mes de la diversidad sexual, platicamos con él.

Jerry Velázquez, actor de MentiDrags, celebra junto a CARAS la diversidad. Instagram

¿Cómo ves hoy día la representación de la comunidad LGBT+ en la industria del entretenimiento?

Vamos avanzando. Aunque cada vez hay más personajes LGBT+ en la tele y el cine latino, siguen siendo personajes secundarios. Pasa algo muy distinto en la cartelera teatral, que hoy por hoy está repleta de historias con protagonistas de la comunidad. Espero que muy pronto los medios audiovisuales se pongan al día.

¿Cómo consideras que es hoy la respuesta del público ante esta visibilidad?

En público habla mucho de la inclusión “forzada”. Me parece triste que se sientan forzados a reconocer la existencia de otras personas, pero el cambio solo se logra con pasos firmes.

¿Consideras que en cuanto a dicha visibilidad estamos en un buen lugar o hace falta mayores esfuerzos y muchos más proyectos?

Faltan proyectos LGBT+ liderados por personas de la comunidad para que nuestras historias sean contadas de una manera auténtica y no desde la perspectiva heterosexual.

¿Qué significa para ti formar parte de proyectos que promuevan la visibilidad?

Como actores nos llegan proyectos de todo tipo, pero participar en algo que genera un cambio es un regalo y una responsabilidad. Hacer un personaje gay siendo gay te da la oportunidad de representar a tu comunidad de una manera honesta.

Para ti, ¿qué significa la diversidad?

La diversidad es la riqueza de la sociedad, y aceptarla derriba barreras y nos une en la lucha por la igualdad.