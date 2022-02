Jon Benjamin, el embajador de Reino Unido nos cuenta de la vida diplomática y los planes con México

Jon Benjamin, el nuevo embajador de Gran Bretaña en México nos recibe en su residencia para contarnos los planes que tiene en nuestro país… y podrían incluir una visita real.

Por Gabriella Morales-Casas

Fotos Israel Hernández y Getty Images

Jon Benjamin: el rostro moderno de la Gran Bretaña en México

Si hay una embajada glamurosa en México es la de la Gran Bretaña: las celebraciones del cumpleaños oficial de la reina Elizabeth II, los cocteles con single malts, la visita de los Rolling Stones, las fiestas del Gran Premio de México y los meet and greet, con ingleses distinguidos en México como la gastrónoma Diana Kennedy, condecorada con la Orden Mexicana del Águila Azteca, o la fallecida escultora Joy Laville… Pero la labor de la diplomacia británica está en las relaciones bilaterales, el turismo y el crecimiento de las empresas nacionales en la Gran Bretaña, y viceversa, así como el interés por la seguridad nacional, movilidad social y prosperidad cultural entre ambos países.

En realidad, el Reino Unido engloba todo lo anterior con encanto inglés, y su nuevo embajador Jon Benjamin viene con toda la actitud para afianzar los lazos con la tierra de Su Majestad la reina.

¿EN ESTA RESIDENCIA SE HABLA ESPAÑOL?

¡Claro! Mi esposa es chilena (se llama Carolina) y la conocí cuando fui embajador en su país, después me asignaron a Ghana y ahora México. Encuentro una gran cercanía y amistad entre los chilenos y los mexicanos porque siento que son muy cálidos y parecidos, aunque estén tan lejos.

Aprendí a hablar español ya mayor, a los 47 años para llegar a Chile y lo domino al ciento por ciento, esta es una casa hispanoparlante, nunca hablamos inglés entre nosotros y nuestro perro también “habla” español.

¿QUÉ NUEVOS OBJETIVOS TIENE GRAN BRETAÑA EN MÉXICO?

Me ilusiona mucho poder quedarme aquí el periodo normal de cinco años y ojalá que coincida el Mundial de 2026 que tiene algunas sedes en México (ríe); ya tuvimos el regreso de la Fórmula 1 con una fiesta en la residencia y queremos retomar esa esencia tan social que tenía la embajada.

En lo ejecutivo empezamos 2022 con nuevas negociaciones de libre comercio, producto de nuestra salida de la Unión Europea. El actual acuerdo no incluye conceptos de cambio climático, fuentes renovables de energía y digitalización, urge revisarlo y mejorarlo.

¿QUÉ HAY DEL TURISMO HACIA MÉXICO?

En la medida en la que la vida se va normalizando los turistas regresan, los británicos eran la tercera fuerza turística de México y queremos recuperarlos, sobre todo a Cancún que tiene vuelos directos y es un destino favorito de los ingleses; por eso nos interesa mucho el tema de seguridad interna del país, también de los derechos humanos, la libertad de prensa y otros puntos sociales en los que podemos colaborar y aportar, además de la crisis climática, que es una prioridad para todos.

Por otro lado, ambos países perdimos a miles de centenares de connacionales por Covid-19, nos ha tratado muy mal la pandemia tanto a México como a Reino Unido y deseamos compartir experiencias de cómo enfrentar la próxima pandemia sea cual sea.

¿HA TENIDO TRATO DIRECTO CON LA REINA ELIZABETH II?

La reina ofrece habitualmente –sin pandemia– una audiencia con el cuerpo diplomático del Estado en el palacio de Buckingham, la primera semana de diciembre; nos recibe en grupos de cuatro y cuando nos saluda suele decirte algo sobre “tu país” del que eres jefe de misión, yo he acudido tres veces y platica unos 10 minutos con cada uno.

Cuando estuve en Ghana se acordó perfectamente de su tour africano cuando tenía 25 años y ascendió al trono estando de viaje; ella siempre recuerda sus viajes aunque hayan sido hace 40 años. De México nos contaba de ambas visitas.

La última ocasión nos recibieron los duques de Cambridge y mi esposa estaba encantada de conocer a Catherine, porque es una mujer muy bella y con mucha prestancia y ni qué decir de Su Majestad, que tiene un gran carisma. Es una ceremonia muy linda, aunque no demasiado formal.

SALVADOR RODRÍGUEZ, BEM

El mayordomo condecorado Era un joven agricultor y hoy es el veterano jefe de mayordomos de la residencia del Reino Unido en México. Ha visto pasar a 11 embajadores, atendido al príncipe de Gales y recibió una condecoración de la reina Elizabeth II.

¿Cómo llegó a trabajar a la embajada?

Llegué el 12 de febrero de 1989 para trabajar en la limpieza del exterior de la casa por invitación de un tío mío que era mayordomo de la residencia. Yo soy agricultor, nací en Tierra Caliente, en el Estado de México, que colinda con Guerrero y Michoacán; durante la semana hacía la limpieza y los fines de semana laboraba en el campo, pero a los cuatro años de trabajar, el embajador Roger Harvey me pidió que me uniera como mayordomo, aprendí de ver a mi tío. Fue un gran reto, pero las esposas de los embajadores me enseñaban.

