Reunimos a los jóvenes que, de alguna manera u otra, han decidido seguir los pasos de sus padres, ya sea en la música, actuación o detrás de cámaras.

Ahora, es su tiempo de brillar con luz propia y convertirse en las estrellas de una nueva generación, y después de platicar con ellos, algo nos queda muy claro: el talento no se hurta, se hereda.

Jóvenes talentos mexicanos que siguen los pasos de sus famosos padres

NIICO

Con un gusto heredado por el arte, NIICO, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, apuesta por una carrera en la industria musical, decisión que asegura, es apoyada por sus padres.

Fue durante el año pasado y con apenas 21 años de edad, cuando NIICO incursionó en la música, con la presentación de su primer sencillo “ Tranzë”.

De esta manera busca dejar su huella y hacerse de su propio nombre y reconocimiento, más allá del que ya cuenta, por el hecho de ser hijo de figuras públicas.

¿EN QUÉ MOMENTO DE TU VIDA DECIDES DEDICARTE A LA MÚSICA? La música siempre ha sido parte de mi vida, solo que no lo había visto como algo serio hasta darme cuenta de que para no quedarme con las ganas y todo lo que había escrito, lo empecé a hacer real.

¿TUS PAPÁS SIEMPRE TE APOYARON? Sí, ellos me apoyan en lo que me haga feliz, no es porque sea música o el medio artístico, haga lo que haga si me da felicidad, me apoyan.

ANTONIA MAYER CAMIL

La hija mayor de Issabela Camil y Sergio Mayer, asegura haber crecido y aprendido del compromiso y la pasión por el trabajo que ve en sus padres y familiares, por lo que hoy día apuesta por su carrera como actriz.

Aunque seguir los pasos de sus papás no fue su sueño en un comienzo, hoy es una realidad que la ha llevado a participar en su primer proyecto para la pantalla grande.

¿CÓMO DECIDES SER ACTRIZ? Al principio, la verdad no lo buscaba, me quería dedicar a otra cosa, pero llegó el casting de Soy tu fan y tuve una conexión con el papel y pensé: “Voy a intentarlo, no pasa nada”, al final me tocó hacerlo y me gustó mucho.

¿QUÉ TE DIJERON TUS PAPÁS CUANDO LES DIJISTE QUE DESEABAS HACER EL CASTING? Mi mamá me impulsó a que lo hiciera, mi papá también me apoyó porque sentían que me iba a gustar. Cuando al fin me quedé, mi mamá me acompañaba siempre a grabar, mi papá y mi hermana fueron algunos días.

¿QUÉ APRENDISTE DE ESTA EXPERIENCIA? Había estado en los foros y detrás de cámaras, pero es muy diferente a tener que actuar, estudiar a un personaje y aprenderte las líneas de un papel. Me encantó y sí estoy dispuesta a volverlo a hacer.

¿ESTABAS NERVIOSA? La primera escena que hice estaba muy nerviosa, aunque respiré y pensé que lo podíamos grabar más veces. Como es mi primera vez sabía que los actores y la productora me iban a apoyar si algo no salía tan bien.

NINA RUBÍN LEGARRETA

Con una vena artística que trae de familia, Nina, la hija menor de Erick y Andrea, también ha seguido los pasos de sus padres y hermana mayor para ganarse un lugar en el terreno del canto y la actuación.

Luego de debutar junto a su hermana en el musical Anita la huerfanita, de 2017, Nina siguió por el camino de la actuación, el cual la llevó a participar en un par de películas, entre ellas, Mamá se fue de viaje, en la que compartió créditos con Andrea Legarreta.

EMPEZASTE A TOMAR CLASES DE CANTO DESDE CHICA ¿CREES QUE NACISTE CON LA VENA ARTÍSTICA? He tomado batería, guitarra, piano y canto, lo chistoso es que nunca he tomado clases de actuación.

¿TUS PAPÁS SIEMPRE TE APOYARON? ¡Claro! En todo lo que he hecho, desde que dije que me gustaría formar parte del mundo artístico, ellos han estado ahí, apoyándome, aconsejándome. No seguí este camino por ellos, sino porque me apasiona, y si hubiera elegido hacer otra cosa, estoy segura de que me hubieran apoyado igualmente.

MÍA RUBÍN LEGARRETA

Desde chica, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erick Rubín creció entre foros y escenarios, hasta ser ella quien se convirtió en la estrella. A la fecha, ha participado en teatro, cine y televisión, además de incursionar en el terreno musical.

Fue en 2017 cuando Mía debutó en los escenarios, en el musical Anita la huerfanita, como protagonista. Desde entonces, demostró sus dotes actorales y de cantante, que le han valido créditos en el cine y la televisión, además de que recientemente volvió a cantar, y en esta ocasión lo hizo junto a su papá.

¿CUÁL ES EL MEJOR CONSEJO QUE TE HAN DADO TUS PAPÁS EN RELACIÓN CON ESTE MEDIO? Aparte de disfrutar lo que haces, no tomarte tan en serio los comentarios negativos que te llegan y, obviamente, siendo hijos de famosos a veces te pueden destrozar en las redes o hacer sentir muy mal, en ocasiones hasta pensar que no soy tan buena o no tengo talento y me ha pasado muchas veces, pero lo importante es seguir adelante, enfocarse en uno mismo y ver cómo puedes mejorar como artista.

DESDE PEQUEÑA HAS CRECIDO EN MEDIO DE LOS FOROS DE TELEVISIÓN Y ESCENARIOS DE TEATRO ¿CUÁL ES EL PRIMER RECUERDO QUE TIENES DE LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO? Cuando era pequeña mi mamá me llevaba al programa con ella porque siempre fue una madre presente; yo conocía a sus compañeros y aunque era muy chica me acuerdo de los camerinos, de que me daban palomitas y todo aquello llamaba mi atención.

Era muy lindo saber que ella estaba dispuesta a que estuviera en su trabajo para pasar más tiempo conmigo.

MARIANA ARRIAGA

Siguiendo los pasos de su padre, el reconocido director de cine Guillermo Arriaga, Mariana incursiona en la industria cinematográfica con su propia casa productora, con el objetivo de plasmar su arte con sello personal.

Para Mariana, ser directora de cine fue un sueño que tuvo desde niña, y hoy es en lo que trabaja día a día. Además no descarta la posibilidad de participar con su papá, lo cual, confiesa, es un anhelo por realizar, aunque quizá aún deba esperar.

¿EN QUÉ MOMENTO DE TU VIDA DECIDES QUE QUIERES SER CINEASTA? Desde niña sabía que iba a ser directora y de ahí no me sacaban. Cuando acabé la prepa decidí tomarme una pausa para pensar si era lo mío y resolví estudiar Comunicación porque entendía que iba por ahí y acabé en el subsistema de cine y me encantó.

¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE DE LA CASA PRODUCTORA? Memento Mori es en latín “recuerda que morirás”. Antes se llamaba Fósforo Films, sin embargo, resulta que ya estaba registrado e hicimos una mala investigación previa y tuvimos que encontrar un nombre nuevo.

Coincidimos con Memento Mori porque la idea con la que crecimos en casa era que la muerte no llega de un día a otro, sino que todos los días te vas muriendo y la vida te lo recuerda.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS DISFRUTAS Y LO MÁS DIFÍCIL DE TRABAJAR CON TU HERMANO? Ha sido todo un proceso, creo que nos ha funcionado. Lo disfruto mucho porque nos complementamos.

Santiago tiene muchas fortalezas que son completas debilidades mías y pienso que lo complicado está en encontrar una dinámica de aprender a ceder y dialogar, escuchar y ver quién tiene el mejor argumento porque cuando diferimos no hay un tercero que venga a decir qué cree que es lo mejor. Hemos aprendido a atender y llegar a un punto de encuentro.

SANTIAGO ARRIAGA

A diferencia de su hermana mayor, Santiago Arriaga no siempre soñó con dedicarse al cine y mucho menos con ser director. Incluso, fueron varias las profesiones que imaginó en el proceso, tales como biólogo o arquitecto. No obstante, al final ha decidido seguir los pasos de su papá, el cineasta Guillermo Arriaga, y con un gusto especial por la comunicación fue que se adentró por el mismo camino.

Hoy, con su hermana, tiene su propia productora, Memento Mori Films, con la cual incursiona en la industria cinematográfica y espera pronto poder trabajar junto a su papá.

¿CUÁL ES EL PRIMER RECUERDO QUE TIENES DE LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO? Cuando se hizo Amores perros yo tenía como ocho años, entonces fuimos al set e iban a filmar lo que pasaba después del choque; vi que estaban maquillando a Gael, él estaba todo lleno de sangre, a Goya Toledo le ponían cachos de vidrio y creo que fue de los recuerdos más marcados que tengo.

¿EN ESE MOMENTO TE LLAMÓ LA ATENCIÓN? Creo que no entendía muy bien lo que pasaba y Mariana y yo tuvimos pesadillas un rato por esas escenas, crecimos con eso pensando que era lo normal, mas con el tiempo te das cuenta de que no es tan común. Siempre tuve intereses completamente diferentes, quise ser biólogo, arquitecto, diseñador… Pero decidí hacer cine porque podía enfocarme en todas las áreas que me gustaban.

¿TUS PAPÁS SIEMPRE TE APOYARON? Sí, los dos son comunicólogos, mi tía también… Es muy chistoso porque uno de los profesores que me dio clases en la universidad también le impartió clases a toda mi familia, hasta fue a la boda de mis papás.

TOÑO MAURI

Hasta hace algunos años, Toño, hijo de Toño Mauri y Carla Alemán, había apostado por un camino distinto al de su papá, en el terreno de la música y la actuación, pero fue estando en la universidad que aquella herencia artística resurgió y decidió apostar por su carrera como actor.

Para Toño el buscar su lugar en la industria no es tarea fácil, pues aunque asegura estar consciente de que su familia lo respalda, y que hasta cierto punto podría ser de gran ayuda, él busca construir una carrera basada en su talento, y aun si el proceso pudiera resultar lento, él quiere sentirse seguro y satisfecho de su trabajo en todo momento.

Además, no descarta la oportunidad de incursionar en el terreno musical como su papá, aunque de momento esto desea hacerlo como un apoyo a sus personajes y proyectos.

¿EN QUÉ MOMENTO DECIDISTE SER ACTOR? Estaba estudiando la universidad en California, y recuerdo que tomaba clases de negocios y actuación al mismo tiempo, pero era obvio que las que más me apasionaban eran las de actuación.

Me daban ganas de ir, de tomarme los trabajos en serio, me urgía actuar.

Fue entonces que me di cuenta de que lo que más me apasionaba era la actuación.

En ese momento me encontraba estudiando Administración de Empresas, hasta que un día hablé con mis papás y les dije que deseaba seguir con la actuación, entonces los dos me dijeron que sí.

¿SIEMPRE TE HAN APOYADO? Siempre. La verdad es que yo no sé qué hubiera hecho sin su apoyo. Ellos fueron los que me impulsaron a probar y que me han acompañado en cada paso.

Desde que empecé a hacer castings en casa, mi papá era el director y mi mamá la de las luces.

Sin ellos no hubiera podido. Todo fue culpa de mi padre, pues crecí viéndolo en ese mundo y, pues, me encantó.

