Juan Gabriel: biografía completa del Divo de Juárez (vida, canciones y muerte)

Todo sobre la carrera artística, enfermedades, éxitos y fallecimiento del cantautor mexicano: Juan Gabriel

¿Quién es Juan Gabriel, el El Divo de Juárez?

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido por su nombre artístico, Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Santa Mónica, California. Sus padres fueron Gabriel Aguilera Rodíguez y Victoria Valadez Rojas, dos campesinos que practicaban la tala y la quema para preparar terreros de siembra. El cantante fue el menor de diez hermanos, de los cuales solo sobrevive Pablo, quien vive en Parácuaro, Michoacán.

La historia detrás de su sobrenombre: Juan Gabriel

Cuando Juan Gabriel tenía cinco años de edad, ingresó como interno a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, en donde conoció al maestro de hojalatería, Juan Contreras. Además de ser su profesor, el artista mexicano siempre lo consideró como un padre, pues fue él quien le enseñó a tocar la guitarra, razón por la cual compuso su primera canción, “La muerte de palomo”, a los 13 años de edad. En homenaje a Juan Contreras, Alberto Aguilera Valadez decidió adoptar el nombre artístico de “Juan Gabriel”.

¿Cómo y cuándo comenzó su carrera artística?

Con los conocimientos musicales que adquirió al lado de Juan Contreras, Juan Gabriel compuso más de cien canciones y en 1968 viajó a Tijuana, Ensenada, Rosarito y Lake Elsinore, California, para dar a conocer su talento, pero no obtuvo éxito. Algunos años después, El Divo de Juárez regresó a Tijuana para trabajar en el Bar Noa Noa, de David Bencuomo, quien lo apoyó y le dio la oportunidad de cantar sus propias canciones en el establecimiento.

El inicio de su carrera

Después de obtener reconocimiento en Tijuana, viajó a la Ciudad de México y hizo coros para reconocidos artistas, como Angélica María, Le Dan y Roberto Jordan dentro de la Radio Corporation of America. Posteriormente, fue acusado falsamente de robo y ayudado por la cantante, Enriqueta Jiménez (La Prieta Linda) a salir de la Penitenciaria de Lecumberri tras 18 meses de estar preso. Fue ella misma la primera artista que grabó un tema de la autoría de Juan Gabriel: Noche a noche.

Tras este éxito, el director de la RCA lo envió con los productores musicales, Eduardo Magallanes y Enrique Okamura, quienes le ofrecieron su primer contrato musical para empezar con su primera producción discográfica. Fue en los años 70 cuando comenzó a ser considerado como uno de los artistas latinos más admirados y reconocidos a nivel mundial.

Trayectoria y carrera artística

Algunos de los éxitos que elevaron la popularidad y el éxito de Juan Gabriel son los siguientes:

1. Abrázame muy fuerte

Escrita e interpretada por Juan Gabriel y producida por Bebu Silvetti, este sencillo fue el séptimo del artista en convertirse en el número uno de la lista Billboard Top Latin Songs.

2. Querida (1984)

Uno de los temas más icónicos del Divo de Juárez; compuesta por el cantautor mexicano, Querida logró permanecer durante más de 18 meses en los primeros lugares de popularidad en México.

3. Hasta que te conocí (1986)

Este exitoso sencillo fue compuesto por Juan Gabriel y fue publicado en el álbum Pensamientos. En Estados Unidos, la canción alcanzó el número uno en los Billboard Hot Latin Songs.

4. Ya no vivo por vivir (2015)

El popular tema de Juan Gabriel con Natalia Lafourcade como invitada formo parte del álbum Los dúo.

5. Así fue (1998)

“Así Fue” es una canción escrita y producida por ‘El Divo de Juárez’ y alcanzó el puesto número dos en la lista Billboard Hot Latin Songs en los Estados Unidos. En México fue el quinto sencillo latino con mejor desempeño de 1989.



Su orientación sexual

Durante toda su carrera, una de las más grandes incógnitas de Juan Gabriel fue su orientación sexual. El Divo de Juárez despertó muchas polémicas con respecto a si era heterosexual, homosexual, bisexual, o transexual, sin embargo, él solo vagaba en el tema cuando respondía la pregunta:

“Con esto nunca vamos a acabar y nadie se va a poner de acuerdo porque las leyendas las inventan los públicos, a final de cuentas dicen que soy un fenómeno, ¿eso, qué es?”

Escándalos

¿Juan Gabriel fingió su muerte?

El fallecimiento del Divo de Juárez causó polémica cuando Joaquín Muñoz, su ex manager, aseguró que el cantante mexicano está vivo, vive en Cuernavaca y que fingió su muerte por la situación política del país.Posteriormente, un hombre se hizo pasar por Juan Gabriel y mandó un mensaje a través de las redes sociales que provocó controversia.

“Hola amigos, ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes, porque todos ustedes saben que tuve que fingir mi muerte… pero ahorita no me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que es mayo 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y enviarles un mensaje de aliento con todo mi cariño”

Batalla legal por la herencia de Juan Gabriel

Tras la muerte del cantante, Joao Rosales y Luis Alberto confirmaron con una prueba de ADN que ellos también eran hijos de Juan Gabriel, por lo que solicitaron que el testamento original fuera anulado. Sin embargo, tras algunos años de conflicto, los representantes del artista y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. confirmaron que el único heredero universal de todos los bienes del cantautor es su hijo, Iván Aguilera Salas.

Enfermedades

El artista mexicano padecía de algunas enfermedades que contribuyeron a su muerte, tales como una condición cardiovascular arterosclerótica, neumonía, diabetes e hipertensión.

Juan Gabriel muerte

Fue el 28 de agosto del 2016 a las 11:30 de la mañana cuando El Divo de Juárez falleció a causa de un paro cardíaco. Según los resultados del médico forense del condado de Los Ángeles, el cantante fue encontrado sin vida en el baño la residencia el infarto se provocó al momento de que el flujo de la sangre fue bloqueado, impidiendo que el oxígeno llegara a su cerebro. La autopsia descartó que tuviera golpes o heridas.

Uno de los empleados o familiares que estaban en la casa intentó revivirlo, pero no obtuvo éxito alguno. Finalmente, el cantautor mexicano murió a los 66 años de edad.

