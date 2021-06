Kristel Fabre y Marco Fabián ¡SE CASAN!

Por María del Mar Barrientos

Kristel Fabre y Marco Fabián se conocieron hace seis meses en un barco en Cancún, dos días después se hicieron novios, y ahora el futbolista y la cantante han decidido dar el gran paso y anunciarlo a través de CARAS.

Estaban en Cancún cuando ambos coincidieron por unos amigos en común. “No sabía que era futbolista, de hecho yo le decía Marco Flavio”, dice Kristel recordando el simpático momento al empezar la entrevista. Desde el principio hubo un clic innegable.

“Fue un flechazo desde el primer instante. Hubo una conexión muy bonita y nos llevamos increíble desde que nos conocimos”, nos cuenta Marco Fabián. Dos días después de conocerse, el jugador le dijo a la cantante: “¿Quieres ser mi novia?”, y una semana más tarde estaban juntos en Vail, en lo que fue su primer viaje como pareja. Desde ese momento no se han separado.

MARCO FABIÁN, ¿CÓMO TE DISTE CUENTA DE QUE KRISTEL ERA LA MUJER DE TU VIDA?

El viaje a Vail fue la confirmación de que había química. De ahí han sido ya casi siete meses, demasiado rápidos, pero que hemos convivido mucho. Así como fue rápido el noviazgo, lo fue el anillo también. Porque desde el principio me dije: “Es la mujer de mi vida”.

KRISTEL, NOS CONFESASTE QUE NO SABÍAS A QUÉ SE DEDICABA MARCO FABIÁN…

Yo no sabía nada de futbol, la verdad. Cuando lo conocí no tenía idea de quién era, y una vez que fuimos a Cancún hasta le cambié el nombre. Y poco a poco lo fui descubriendo como persona más allá de su carrera deportiva.

¿CÓMO ES MARCO FABIÁN COMO PERSONA, MÁS ALLÁ DEL FUTBOLISTA RECONOCIDO?

Me enamoró muchísimo porque es una persona con un corazón enorme, a todo el que puede le ayuda, es superdivertido, tiene muchos valores y una forma de pensar increíble. Nos gustan las mismas cosas. Por eso ya no lo solté (risas).

¿QUÉ TE ENAMORÓ DE KRISTEL?

Fue muy bonito que me conociera por quien soy, porque uno a veces lleva una doble faceta, entendiendo que soy una figura pública y que hay mucha gente que me sigue por lo que hago; con Kristel dejé a un lado a Marco Fabián el futbolista y me conoció completamente como ser humano, que es lo que siempre quise. Alguien que se enamorara de mí por lo que soy. Y eso desde el principio pasó en esta relación. Me enamoró su forma de ser, su forma de pensar y su madurez, además de que nos divertimos como si fuéramos unos niños, aunque pensamos a futuro muy parecido. Encontré a mi compañera de vida.

