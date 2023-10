La autora Jessie Inchauspé nos habla de su libro sobre la glucosa

¿Por qué algunos de nosotros parecemos no tener el menor interés a cuidar de nuestra salud? ¿Por qué le tenemos miedo a dar ese primer paso hacia un estilo de vida saludable? En palabras de Jessie, son varios puntos por los cuales los seres humanos no están tan seguros de tomar la decisión de interesarse en su bienestar.

“Hay 8 billones de personas en el mundo y una gran parte de ellas, no se sienten bien, creo que no están saludables, no tienen claro por qué, pero si están abiertas a entenderlo. Yo no busco convencer a todo mundo, solo a la gente que si tenga esa disposición. Entiendo por qué algunas personas decidan mejor tomarse un medicamento y seguir con su vida, yo creo que podemos no tener que depender de una pastilla, es ser saludables y comer lo que se nos antoje”, afirma.

Pareciera que nosotros los seres humanos no decidimos hacer un cambio en nuestra salud a menos de que pasemos por un susto de salud, pero precisamente esa es la pregunta que Jessie plantea: ¿Si pudieras sentirte mejor de lo que te sientes ahora, no lo escogerías?.

“Si pudieras tener más energía, menores antojos, mejor piel e incluso mejor fertilidad sin tener que tomar decisiones en las que tuvieras que dejar ciertos alimentos, creo que la mayoría de la gente decidiría hacerlo. Yo no creo que sea realista cortar por completo carbohidratos o azucares por completo. ¡A mí me gusta la azúcar, amo el postre! Si eres alguien que si tiene ese tipo de fuerza de voluntad para nunca más comer algún grupo alimenticio ¡te felicito! Honestamente creo que no es el caso en la mayoría de las personas”.

Algo que Jessie explica es el problema del ciclo de adicción. Esto ocurre principalmente cuando ingerimos algo con mucha azúcar, causa lo que ella llama un “spike” de glucosa, una elevación casi inmediata de esta misma. Sin embargo, la bajada es casi igual y esto causa fatiga extrema.Por lo tanto, Jessie explica que existe una forma de comer, capaz de disminuir la ansiedad, controlar los antojos, evitar la fatiga e incluso ayudarnos a perder peso.

“Gran parte de lo que hablo, viene de investigar tradiciones de culturas sobre la comida, que se han hecho desde miles de años. Caminar después de comer, eso es algo que en Francia y sobre todo India, se ha hecho prácticamente desde siempre, hasta el punto de que se volvió un hábito. De hecho en la India es un proverbio”.

“Las comidas dulces en el desayuno, por ejemplo, en la mayoría de las culturas solíamos comer solo papa y carne. La introducción de cosas dulces al inicio del día es un invento de la industria alimentaria. En el mediterráneo, toda comida es servida antes con una ensalada y por eso los niveles de salud son más altos que en otras partes del mundo” ,explica.

No es ningún secreto que la industria de restaurantes le ofrece pan o cualquier comida con almidón a sus clientes, para que en pocos minutos desarrollen antojo y pidan más comida de la que creen que desean. No sabemos con seguridad si tal vez hayan leído el libro de Jessie y tal vez usen esto a su favor. Pero definitivamente podemos asegurar que, si hay los mismos hacks que ayudan a nuestra salud, pues tal vez debamos ponerle más atención a los que pueden perjudicarla también

Lo que Jessie busca es encontrar el mejor camino hacía una alimentación sana. Por lo tanto, ella menciona que siempre hará contenido gratis para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible. “Para empezar, eliminaría la Coca Cola de la existencia, es muy frustrante que en algunos países cuesta menos que una botella de agua y eso es un problema. A la gente le es a veces difícil entender términos científicos o gráficas, por eso mis libros está lleno de ilustraciones para que sea un poco más sencillo para quien lo obtenga”, agrega.

El aprendizaje al escribir un libro sobre este tema no es solo para los lectores sino para quien lo escribe también. La autora menciona que el mayor aprendizaje que se ha llevado al hacer este proyecto es darse cuenta de lo pudiente que es la gente.

“La gente es capaz de cualquier cambio por que la gran mayoría quiere sentirse mejor, creo que cualquier persona que tiene una enfermedad en la que pueda superarla quiere hacerlo y adaptarse a una mejor vida. Eso me parece hermoso, la naturaleza humana”.

Finalmente, ella nos recuerda que no debemos sentirnos atados a sus hacks y sentirnos mal cuando tal vez no cumplamos con ellas ya que se trata de solo recordar hacerlas y no vivir a raíz de ellas.

“Yo las veo cómo un hábito diario. Tomar agua o lavarnos los dientes, son cosas que técnicamente debemos hacer todos los días, pero si tal vez un día a la semana olvidamos hacerlo, realmente no perjudica nuestra salud. el tema es si hacerlas con la mayor constancia posible. Nuestros síntomas son mensajes de nuestro cuerpo, enfermedades como la psoriasis, hipertensión o incomodidades como el insomnio y la ansiedad, es la forma en que trata de decirnos que algo no está bien. Debemos aprender a escucharlo”.