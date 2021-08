La brecha laboral de género no se ha mitigado a pesar de la pandemia, dice la emprendedora Silvina Moschini

Con 20 años de experiencia como emprendedora, Silvina Moschini asegura que el talento no tiene género. Tiene que ver con liderazgo.

Silvina Moschini se adelantó a los esquemas laborales a distancia. Incluso años antes de que se detonara la crisis sanitaria por COVID-19, supo que el futuro de la comunicación corporativa estaba en el trabajo remoto. Después de 20 años de encabezar emprendimientos exitosos a nivel global, la pandemia vino a confirmar que tenía razón.

Crecer en medio de la crisis sanitaria

“A veces, las crisis presentan oportunidades“, explica Silvina Moschini en una entrevista exclusiva para Caras. “Parte del crecimiento que tuvimos nosotros no fue a pesar de la crisis, sino que fue por la crisis”. En medio del encierro y los protocolos de sana distancia, la conexión con el trabajo, la academia y las personas tuvo que migrar a la virtualidad.

Según su artículo para Entrepreneur, la pandemia nos forzó a entender que el presentismo no sería la solución para seguir adelante. Por el contrario, tendríamos que sobreponernos a la sana distancia de alguna manera. Sin embargo, su trabajo con las soluciones de trabajo remoto no nacieron en la era del coronavirus.

Por el contrario, se remontan al 2012, cuando fundó su primer emprendimiento de comunicación y tecnología. La compañía madre que todavía dirige hoy en día se llama Transparent Business, que le permite a las mujeres saber cuánto se comenta económicamente su trabajo en comparación con otros trabajadores varones. A partir de ella, eventualmente fundó SheWorks!, con la que pretende cerrar la brecha de género en términos laborales.

A pesar de que la crisis sanitaria ha desdibujado los límites de la sociabilidad y la interacción humana, los retos a los que se enfrentan las mujeres a nivel laboral persisten en la virtualidad. Como emprendedora argentina, Moschini sabe muy bien que esta problemática tiene raíces profundas en una cultura que invisibiliza a las mujeres, y nos asigna roles fuera del mercado laboral.

Te sugerimos: Rocío Águila posiciona el lujo en mantelería, blancos y ropa de cama

Ser mujer, trabajar y ser líder en medio de la pandemia

Incluso en pleno siglo XXI, la brecha salarial sigue siendo un problema para las mujeres que quieren insertarse en la fuerza laboral. La pandemia no ha mitigado estas distancia asociales de género. A pesar de ser una empresaria exitosa a nivel global, Silvina Moschini asegura que se ha enfrentado a los mismos obstáculos con los que otras colegas lidian diariamente:

“A priori, a las mujeres nos evalúan sobre hechos, sobre hechos, sobre hechos. No sobre potencial. Nadie te apuesta de entrada, porque piensan que no vas a lograrlo. […] Siempre existe la percepción de que por algo será: alguien la ayudó, seguro hay un hombre detrás de su trabajo. Una de las barreras sigue siendo el sesgo cultural”, se sincera Moschini.

Según su experiencia, sólo el 0.4 % del capital de riesgo va a mujeres emprendedoras latinas. En contraste, el 2.2 % va para emprendedoras en general. El resto va para empresas dirigidas por varones, conservándose un porcentaje aplastante de apoyo para la población masculina de empresarios.

Este comportamiento lo ha visto en su reality show, Unicorn Hunters, que busca a la próxima marca de valoración de mil millones de dólares. En éste, ha contado con la participación de personajes como Lance Bass, ex cantante de Nsync y Steve Wozniak, cofundador de Apple.

Por esta razón, la empresaria está segura de que el talento no tiene género. “Eso no tiene nada que ver con la capacidad intrínseca que tenemos como seres humanos para hacer las cosas bien. Por el contrario, el talento no tiene género”, enfatiza. A pesar de esto, las mujeres todavía tenemos que luchar contra los valores que nos inculcan desde pequeñas.

Con todo esto, Silvina está segura de que el problema empezará a resolverse cuando las mujeres poderosas y productivas dejen de incomodar a los hombres. Para lo cual, recomienda a las emprendedoras de las nuevas generaciones no bajarle al tono: en la actualidad, la ambición ya no es una característica masculina nada más.

Sigue leyendo:

Paola Reyner y Natalia Ferriz emprenden su podcast dirigido a las mujeres

Alejandra Bustillos transforma espacios únicos e innovadores