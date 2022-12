La increíble historia de superación de la árbitra Karen Díaz

La mexicana Karen Díaz pasó de cobrar 55 pesos en sus inicios en el deporte a dirigir en el Mundial Qatar 2022.

Karen Díaz hizo historia al convertirse en la primera árbitra mexicana en asistir a una Copa del Mundo, además de formar parte de la primera terna arbitral femenina durante el partido Alemania vs Costa Rica en el Mundial Qatar 2022.

La originaria de Aguascalientes expresó su sentir al ser elegida para sumarse al Mundial. “Amo el fútbol. Desde que tengo memoria, yo me veo petando el fútbol con mi papá. Trabaja en una cafetería que estaba en un pequeño estadio, el árbitro encargado del partido no llegó. Yo estaba ahí trabajando, y la persona de la canchita me preguntó, ¿no quieres arbitrar?, inmediatamente dije sí, me gustó muchísimo y esa fue la primera vez que yo arbitré un partido”, comentó.

Más adelante recordó cómo se enteró de que sería parte de la terna arbitral.

“Yo estaba entrenando, no sabía que la lista iba a ser dada a conocer ese día. Un choque de emociones, comencé a llorar, pero me sí cuenta de que tenía en mis manos una gran responsabilidad, que tenía el compromiso de estar concentrada ya en esta gran oportunidad que me da la vida, que me da Dios, que me da la virgen. Hay una frase que me encanta, que me gusta decírmela a mí misma: vida solo hay una y que en esta vida yo quiero cumplir mis sueños”.

Karen tiene 38 años, su debut data del 2009, tiene una trayectoria profesional de más de una década, es una árbitra asistente, en 2018 le fue designado por primera vez el gafate FIFA. Ha participado en Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, el Premundial Sub-20 de la Concacaf 2018, el Premundial Sub-17 de la Concacaf 2019 y el Premundial varonil de la Concacaf.

Cabe mencionar que terminó sus estudios de la carrera de Ingeniería Agroindustrial para luego seguir su sueño. En una entrevista confesó que en su primer trabajo recibió 55 pesos como pago en su natal Aguascalientes.

