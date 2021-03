La novelista Isabel Allende celebra la revolución feminista

Isabel Allende es la novelista (sin considerar el género) de mayor venta en Hispanoamérica: ha vendido 72 millones de ejemplares y ha sido traducida a 40 idiomas. Tiene 78 años y celebra la revolución feminista.

Por Gabriella Morales-Casas

Desde California, Isabel Allende habló en exclusiva para CARAS. Quizás, para las lectoras del planeta ella sea uno de esos vínculos de sororidad en la que casi todas están de acuerdo aunque piensen diferente.

Decir que todo el mundo ha leído una novela suya puede ser casi preciso, pero inclusive, si alguna mujer no ha tenido en sus manos uno de los 24 libros que componen su obra, todas, sin duda, han escuchado su nombre y títulos famosos, como La casa de los espíritus, De amor y de sombra, Paula e Inés del alma mía.

Hoy presenta un nuevo lanzamiento Mujeres del alma mía, que la propia escritora denomina “una plática informal” sobre su vida, su relación con su familia, la maternidad, el feminismo y la muerte.

La casa de los espíritus, su primera novela y un hit, sí le cambió la vida… ¿cierto?

En realidad quien me cambió la vida fue Carmen Balcells (agente literaria); a ella llegó mi novela y yo era una jovencita y no sabía nada del medio literario, pero vio algo en mí y me dijo: “Déjate ayudar”.

Me invitó a una cena en su casa con todos los grandes escritores de la época, me los presentó como si yo fuera la gran novelista cuando era una niña que no sabía nada de nada… Y así fue como me dediqué a escribir en adelante.

Carmen estuvo conmigo siempre, no solo era mi editora, era mi amiga, mi confidente y lamenté mucho su partida (en 2015), pero su equipo me cuida muy bien.