La razón por la que la nueva colección de Schiaparelli generó polémica 

Durante la Semana de la Moda, Schiaparelli presentó su nueva colección que generó polémica por “promover el maltrato animal”.

Por Jorge Alférez

Kylie Jenner, Doja Cat e Irina Shayk fueron algunas de las celebridades invitadas al desfile de alta costura de Schiaparelli durante la Semana de la Moda de París. Durante su aparición, todas ellas lucieron looks que robaron todas las miradas. La presentación “Animales bordados para Inferno Couture”. El leopardo, el león y la loba--representando la lujuria, el orgullo y la avaricia en la icónica alegoría de Dante - en espuma esculpida a mano, resina, lana y piel falsa de seda, pintada a mano para parecer lo más real posible. NINGÚN ANIMAL FUE DAÑADO AL HACER ESTO”. Escribieron en la cuenta oficial de Instagram de la firma, sin embargo, usuarios de misma red comenzaron a dar su opinión al respecto, reprobando la propuesta creativa de la Maison, pues aseguran que comparte un mensaje en pro del maltrato animal.

La opinión del público “La moda es arte, pero el arte nunca puede ir por encima del respeto por la naturaleza y los animales”. “Estos looks normalizan el maltrato y la caza de animales”. “Lo que logran con esta colección es promover la violencia contra los animales”, son algunos de los mensajes que se leen en los comentarios de la publicación que presenta la colección. La inspiración El director creativo de la firma, Daniel Roseberry asegura que todas sus creaciones parten de la honestidad y el humor, asimismo, con toda nueva colección busca enaltecer el legado que dejó a su paso la creadora de la firma, Elsa Schiaparelli. No obstante, dentro de la colección, podemos apreciar otros diseños que, en palabras de Roseberry, buscan enaltecer la silueta y elegancia femenina, podríamos asegurar que pasaron un tanto desapercibidos, dado que, los diseños de animales se robaron todas las miradas y no de la forma que esperaban.

