Las 5 canciones más escuchadas de Luis Miguel en Spotify

El Sol de México ha mantenido una presencia constante en la música latina durante más de cuatro décadas. Él tiene una de las carreras más sólidas que se hayan visto en Latinoamérica, su catálogo incluye boleros, pop, baladas y rancheras que siguen sonando entre generaciones.

A continuación, se presentan las cinco canciones más reproducidas de Luis Miguel en Spotify, con datos actualizados hasta abril del 2025.

1. Ahora te puedes marchar

Coronada con más de 820 millones de reproducciones, esta canción fue lanzada en 1987, es una adaptación al español del tema “I Only Want to Be with You” marcó una etapa temprana de éxito en la carrera del cantante. Su ritmo pegajoso y letra de despecho la convirtieron en un clásico instantáneo dentro del pop latino.

2. La Incondicional

Superando las 660 millones de reproducciones, Luis Miguel saca esta canción en 1988, esta balada se consolidó como una de las más representativas de su repertorio. La canción fue acompañada de un videoclip icónico que mostró una imagen más madura y sofisticada de Luis Miguel, con temática militar y estilo cinematográfico.

3. Hasta que me olvides

Con más de 527 millones de reproducciones, México cantaba con el corazón en la mano este hit en 1993. La letra habla del amor no correspondido y del proceso de soltar. La profundidad vocal y la producción orquestal contribuyen a su permanencia como una de las favoritas del público.

4. La Media Vuelta

Sus más de 489 millones de reproducciones comprueban que el género ranchero continúa conquistando a la audiencia de Luis Miguel.

Esta versión del tema original de José Alfredo Jiménez forma parte del exitoso disco México en la piel, y en su videoclip participaron celebridades como Salma Hayek, Mijares y Juan Gabriel.

5. Culpable o no - Miénteme como Siempre

Cerramos con más de 448 millones de reproducciones, este éxito está incluido en el álbum Busca una mujer (1988), esta canción aborda el dolor y la decepción en una relación. A lo largo de los años ha sido revalorada y es una de las más populares en plataformas digitales, especialmente por su carga emocional.

La calidad interpretativa de Luis Miguel, junto con arreglos musicales cuidadosamente producidos, ha permitido que estas canciones se mantengan vigentes en la era del streaming. Además, su regreso a los escenarios en 2023 renovó el interés por su discografía, impulsando millones de reproducciones mensuales.