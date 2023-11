Las CARAS de emprendimiento: Inés Verdes, Manola Verdes y Pelayo Couturier

Los tres emprendedores compartieron que lo que han aprendido es a tener paciencia y dedicación al trabajo duro que han invertido para crear un lugar que abre las puertas al arte mexicano y a todos aquellos dispuestos a crear. Siguen recorriendo un camino dentro de la producción, pero no pierden el enfoque ni la pasión por lo que están construyendo con tanto amor.

Cuéntenos sobre su emprendimiento

Pelayo: Raíz es una productora audiovisual que está enfocada en talento emergente. Queremos hacer esta parte de juntar a artistas de todo tipo de arte, desde música, video, artes plásticas, fotografía, etc. Hemos visto mucho entusiasmo hacia crear arte, pero puede pasar que la gente no tiene las herramientas para exponerlo y prefieren tomar otros rumbos.

Manola: Nuestros eventos han servido como canal de networking para los artistas de distintas áreas que han atendido. Hemos ayudado a crear esa comunidad de arte.

Pelayo: El propósito ha sido darle un lugar a toda la gente que está intentando salir adelante en el mundo del arte en México y que se relacionen.

¿Qué fue lo que los inspiró a emprender?

Inés: Vimos muchos videos de tiny desk y nos gustó mucho la idea, aunque no era tan visual. Nosotros quisimos enseñar una parte de México dentro de lo visual. Empezamos solamente haciendo live sessions, pero nos empezaron a buscar para producir videos, así que el primero que hicimos fue para un artista que se llama Henri Bungert y así seguimos. Todo esto lo hacemos por amor al arte.

Pelayo: Tuvimos la idea de hacer videos que enseñaran México, en vez de lugares en el extranjero. Queremos ayudar a artistas emergentes a crear algo y fomentar estos proyectos. La idea es impulsar al talento mexicano a como dé lugar.

Manola: Queremos ofrecer algo más que solo una exposición, más bien queremos que la gente tenga una experiencia creativa.

Cortesía

¿Cuáles fueron los primeros pasos que tomaron para crear Raíz?

Manola: Nuestro primer paso fue trabajar con un rapero que se llama Sánchez, en Tlatelolco y nos juntamos con otra productora que se llama Arre, para que nos ayudara a hacer toda la parte de producción, renta de equipo, etc. Más que nada fue lanzarnos, ya que nadie nos iba a dar dinero tan fácilmente. Buscamos a gente que le interesara el proyecto y quisiera colaborar en forma de intercambio.

Inés: Toda la parte de pre-producción fue algo muy colaborativo por parte de muchos.

¿Cuál fue el objetivo de crear algo que fuera suyo?

Pelayo: Poder ser parte de algo. Me gusta la idea de lo tangible que se vuelve tu trabajo al final. Con esto tengo la exposición hacia el mundo para decir “esto fue lo que hice” y poder voltear atrás y ver en una línea del tiempo quién era yo en ese momento y qué cambiaría en el presente.

Inés: En mi experiencia, al entrar al mundo de la producción me di cuenta de todo lo que uno tiene que hacer para crear un buen video. Me pareció increíble yo ser quien lo está haciendo y ser parte de esta comunidad de creadores. También, cada día aprendes algo nuevo y eso me impulsa a seguir.

Manola: Siento que te abre las puertas a más proyectos y más ideas.

Cortesía

Ustedes como creadores, ¿qué es lo que buscan transmitir?

Manola: Siento que el arte y la cultura son algo muy importante en la sociedad. Creo que te sensibiliza y te abre partes que a lo mejor no conocías.

Inés: Queremos transmitir que sí se puede seguir la parte creativa y que nunca hay que perderla. Queremos enseñar la belleza y el arte de México.

Pelayo: Sobre todo en este país, el arte es una base que se ha estado perdiendo en la nueva generación que puede estar enfocada en cosas distintas. Del lado artístico hay muchísimo potencial y queremos mostrar las posibilidades que realmente hay de este lado.

¿Cuáles han sido los obstáculos más importantes con los que se han encontrado en este camino de emprendimiento?

Inés: Esta parte de producción suele ser costosa. También, la renta de equipo para lograr sacar videos de buena calidad ha sido un obstáculo.

El equipo y todos los integrantes de los proyectos lo hacen con mucho amor, pero ha sido difícil conseguir los recursos para la producción.

Pelayo: Sí, que la gente te lo quiera dar. Por eso también hemos hecho eventos, porque al pedir, la gente quiere saber en qué les beneficiaría el video, etc.

Inés: Nos ha tocado ver que la gente no quiere dar mucho pero espera mucho de regreso.

Manola: También establecernos, nos queremos establecer con un enfoque diferente con la mezcla de todo tipo de arte.

Cortesía

¿Cuál ha sido su lema al crear este proyecto?

Manola: El juntarte con gente creativa te puede explayar a un millón de otros lugares.

Inés: Unir el amor por el arte.

Pelayo: Yo pienso que está desde el nombre, Raíz. La conexión de raíces es lo que te llama, y lo estamos haciendo por eso.

¿Cómo ha sido la experiencia de crear esto desde cero?

Inés: Ha sido muy divertido y único.

Pelayo: Pensamos que iba a ser más fácil de lo que realmente ha sido. Hemos descubierto un mundo del que no teníamos idea y creo que es un trabajo que a pesar de ser cansado, la ganancia es eterna.

Manola: Al ver el trabajo acabado, ha valido toda la pena.