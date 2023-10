Las CARAS del emprendimiento: Alejandra López-Paniagua Bermúdez

@alepaniagua__

¿Cómo nace la idea de crear tu propio emprendimiento?

A.L.P: Glité Beauty Bar nació desde que era muy chiquita. Siempre disfruté hacer diseños en mis uñas y experimentaba con mis amigas porque me encantaba que tuvieran las manos perfectas y cuidadas. La vida me puso en diferentes situaciones que muchas veces no entendía pero el secreto esta siempre en seguir adelante y no cuestionarse porque las cosas se van acomodando como tienen que ser. Un día se me presento la oportunidad y supe que era el momento perfecto para convertir mi pasión en un negocio.

¿Por qué decidiste emprender en este ámbito?

A.L.P: Siento que es la mejor forma de combinar mi amor por el arte y la creatividad con lo que siempre soñé, además, amo que las personas se sientan hermosas y seguras de sí mismas. En lo persona,l siempre he sentido que tener las manos arregladas empodera a cualquier mujer. Quería crear un espacio donde mis clientas pudieran relajarse y disfrutar de un servicio personalizado.

¿Qué fue lo más difícil de haber emprendido?

A.L.P: Fue superar los desafíos iniciales, como la búsqueda de un lugar adecuado, la inversión inicial y la construcción de una clientela. También fue un reto aprender a equilibrar el aspecto creativo con la gestión del negocio, pero cada obstáculo me ha hecho crecer y aprender.

Mucha gente ha romantizado el ser emprendedor, para ti ¿cómo ha sido emprender tu propio negocio?

A.L.P: Emprender es mega emocionante, pero también es un desafío constante. Requiere un esfuerzo inmenso, dedicación y mucha paciencia. Sin embargo, la satisfacción de ver crecer mi negocio y la felicidad de mis clientas hacen que todo valga la pena.

¿Qué es lo que más te gusta de tu emprendimiento?

A.L.P: Es la oportunidad de verme crecer en todos los sentidos, me gusta ser un ejemplo de motivación para las personas que conocen bien mi historia y que siempre creyeron en mi.

¿Qué te inspira dentro de tu emprendimiento?

A.L.P: Mi mayor inspiración proviene de mi niña interior, voltear y ver que todo es posible, que los sueños si se cumplen, que las cosas buenas llegan y que todo pasa por algo. Abrazarme y decirme: “Lo logramos”.

¿Qué consejo le darías a los próximos emprendedores?

A.L.P: Sigan sus pasiones y sueños, pero que también sean pacientes y perseverantes. La dedicación y el trabajo duro son clave, y nunca subestimen la importancia de aprender de los errores. Además, no tengan miedo de buscar apoyo y consejo de otros emprendedores, profesionales en el campo en el que deseen incursionar o incluiso familia y amigos. Lo más bonito es tener miedo porque todo es un riesgo pero al mismo tiempo todo se puede.