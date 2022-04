Las CARAS del emprendimiento: Daniela Cabrera

Daniela Cabrera es nuestra emprendedora Queretana, apasionada por la moda, hábil de sentido estético y siempre dispuesta a inyectar dosis diarias de creatividad a su emprendimiento: Balbina Concept Store.

Después de un año sabático fuera de su país natal, Daniela Cabrera logró construir desde cero su propio emprendimiento con el objetivo de agregar más prendas dentro del mercado mexicano. Balbina es una Concept Store que brinda vestidos y accesorios de fiesta únicos.

Por Karen Huerta Arceo

¿Cómo nació la idea de crear tu propio emprendimiento?

D.C: Crecí en Querétaro, muchas veces me pasó que no había opciones de vestidos para eventos, era muy difícil encontrar vestidos o conjuntos únicos. Me pasó muchas veces que varias mujeres llevaban el mismo outfit que yo, porque era lo único que había. Terminando la carrera me fui un año sabático a Australia y allá vi muchísimas Concept Stores con todo tipo de vestidos, de súper calidad y de todos precios, me encantó y decidí llevarme la idea primero a Querétaro, con forme ha pasado el tiempo, logré abrir sucursal en CDMX también.

¿Qué es lo que más te ha gustado de tener tu propio emprendimiento?

D.C: La satisfacción diaria de venir a trabajar y amar lo que hago, ver que lo que he hecho es un negocio, no un hobby de tener una tiendita. Me da gusto ver cómo se van cumpliendo los retos que me propuse al principio.

¿Qué es lo que más te apasiona dentro del mundo de la moda?

D.C: El sentimiento que te da, el sentirte bien con un vestido y saberlo lucir. Me encanta cómo la moda puede hacer sentir a una mujer.

¿Qué fue lo más difícil de emprender por tu cuenta?

D.C: La organización. Entender que no tengo que ser yo la que haga todo, que no todo me tiene que salir a la perfección, él juntar personas que vean el negocio como yo para hacer un buen equipo.

¿Cómo es el trabajo en equipo dentro de Balbina?

D.C: Somos un equipo de 7 mujeres, el ambiente es súper amigable dentro y fuera de la tienda. Yo llevo el papel de compras y el trato con los clientes, las demás mujeres del equipo no tienen un papel fijo, siempre todas terminamos haciendo de todo y nos ayudamos entre sí. Tiempo después de contratarlas me comentaron que nunca pensaron que en una tienda como estas habría tanta chamba 24/7.

¿Qué consejo le darías a las personas que buscan emprender?

D.C: Visualicen cómo les gustaría que fuera su empresa, tengan un plan de negocio bien armado, definan la estructura y los puestos que debería de tener el emprendimiento. No se rindan nunca.

Te puede interesar: LA ESCRITORA TESI TAFICH NOS HABLA SOBRE LA OBRA DE SUS SUEÑOS