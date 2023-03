Las CARAS del emprendimiento: María Diego Fernández

Ig: @mariadiegofdz, @aprender.conciencia

¿Cómo nace tu emprendimiento?

M.D: Lo empecé cuando fui mamá por primera vez, pensé que tenía depresión postparto. A partir de todo esto y de pensar que no estaba disfrutando esa etapa, en lo único que pensaba era querer regresar al pasado, trabajar, tener mis tiempos, etc. Me costó mucho aceptar la etapa de vida que estaba viviendo, fui con una terapeuta por primera vez, me encaminó a conocerme y saber de dónde venía esta incomodidad que sentía, a partir de eso fueron saliendo un millón de cosas, me fui conociendo. Conocí por primera vez lo que eran las heridas de la infancia, el darme cuenta que todos las tenemos y como sanarlas, cuando empecé a sanar esa parte en mí, me di cuenta que quería compartirlo con todos y así nació mi podcast, en el 2020 plena pandemia, embarazada de mi segunda hija, lo empecé un poco por distracción, por ocuparme, por pensar en otra cosa, todo se fue dando, entrevisto psicólogos y expertos con temas relacionados con heridas de la infancia, el impacto que tuvo esta etapa en nuestra vida.

¿Cómo ha respondido la gente ante tu emprendimiento?

M.D: no es un nicho fácil, no es un tema fácil, porque como seres humanos lo que queremos evitar es el dolor, no nos animamos a reconocer esa parte de la infancia que sí o si te ha llegado a lastimar. Las personas que me siguen son personas que se quieren conocer, que se quieren trabajar, entonces el llegar a eso es un gran avance.

Einar González

¿Qué temas abordas en tu podcast?

M.D: He hablado de las heridas de la infancia, la relación con tu mamá y el impacto que tiene en tu personalidad, la relación con tu papá y el impacto tiene en tu vida como adulto, de qué tienes que sanar que te afecta hoy en día. He hablado de abuso sexual infantil, salud mental, trastornos mentales que se manifiestan en la edad adulta y el encontrar de dónde vienen.

Einar González

¿Qué es lo que más te ha gustado de iniciar este proyecto?

M.D: El ver como he cambiado y como he crecido, ha afectado para bien muchísimas cosas, para mal otras relaciones en mí vida pero que hoy me doy cuenta que todo ha pasado por algo y estoy donde tengo que estar.

Einar González

¿Qué fue lo más difícil de emprender?

M.D: Me ha costado seguir creyendo en mí, el no dejarlo, no es fácil hacer de esto un negocio, un estilo de vida, es un camino que la gente evita, el realmente conectar con alguien que te entienda desde este punto, no es fácil. Muchas veces sientes que te quedas sola, enfocas tu tiempo en conocerte y te lleva a muchos lugares que la gente no está, aceptar que cada quién está viviendo su proceso.