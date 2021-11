Madre e hija, emprendieron juntas su propia empresa. María Elena Martínez y Fernanda Rodríguez, nos comparten su experiencia como emprendedoras dentro del mundo de la belleza.

Por Karen Huerta Arceo

Las CARAS del emprendimiento: María Elena y Fernanda Rodríguez

Face Workout es el resultado de los sueños de dos grandes mujeres. Gracias a sus experiencias de vida y múltiples viajes, lograron sacar adelante su empresa con el objetivo de ayudar a las personas a descubrir la mejor versión de su piel con diferentes tratamientos naturales.

¿Cómo nació la idea de crear Face workout?

M.E: Hace más de tres años busqué tratamientos no invasivos para la cara. Vi muchísimos que son muy buena opción para mantener el rostro en buena forma, estudiando me di cuenta de que la cara tiene muchos músculos y que debemos de ocuparnos de ellos. Me dediqué un año y medio a viajar por todo el mundo para tratar de encontrar todas las opciones que hay de tratamientos. Estuve un año haciendo nuestro protocolo a prueba y error a ver que nos funcionaba y una vez que lo tuvimos listo decidimos lanzarlo al mercado. Son tratamientos que están muy de moda en Europa y en Asia, nuestra idea fue traer todo eso a México.

¿Cuál fue su mayor reto a la hora de emprender?

M.E: Fue la pandemia y el tema de tener los cuidados absolutos de no contagios y demás. Fue un challenge súper fuerte, por otro lado, educar al consumidor de México, fue un alivio darnos cuenta de que la gente ya conocía un poco de estos tratamientos para trabajar los músculos de la cara.

F.R: Nos llevamos una sorpresa porque nosotras creíamos que la gente no estaba informada acerca de este ámbito y resultó al final que si estaban interesadas en tomar esta alternativa natural.

¿Cómo le afectó la pandemia a su negocio?

M.E: Cuando empezó nosotras estábamos trabajando desde casa ya que teníamos que armar el protocolo completo antes de abrir, realmente nosotras llevamos con este negocio cuatro meses. Cuando abrimos nuestras puertas al público el país se encontraba en un semáforo mucho más amigable, aún así tomamos todas las medidas sanitarias necesarias y tener a nuestro personal vacunado.

¿Qué les inspira a seguir con su emprendimiento?

F.R: Definitivamente los resultados que hemos tenido, el cambio que hemos generado en las personas. Muchas veces todo es físico, pero tiene su lado emocional también, nos ha llegado gente con alguna parálisis buscando tener un cambio en su vida y para nosotras es un motor clave poder ayudar. Queremos seguir creciendo y brindar está alternativa natural.

M.E: Lo más bonito del negocio es ver salir a la gente con un antes y un después muy claro. El tema de que todos los tratamientos sean naturales y no invasivos, hacen a la gente muy feliz. Sin duda nuestro principal motor es darnos cuenta de que México nos estaba esperando con este proyecto.

¿Qué es lo que más les gusta de tener su propio negocio?

F.R: Todo. En lo personal nunca me vi trabajando para nadie más, siempre me vi trabajando en algo mío, nunca pensé estar asociada con mi mamá, pero ha sido una aventura padrísima que cada vez crece más, no lo cambiaría por nada.

M.E: Pasar tiempo juntas, creo que como bien dice Fer, esto ha sido una aventura, es un negocio hermoso. Dedicarse a esta categoría es muy bonito y más como mujeres.

¿Qué consejo le darían a las personas que buscan emprender hoy en día?

M.E: No tengan miedo, atrévanse, sean fuertes y siéntanse seguros. México es un país lleno de oportunidades, un país lleno de gente hermosa que quiere emprender, mi consejo sería háganlo ahora. Mi esposo siempre me dice que cuando uno se equivoca es mejor hacer las cosas pronto porque así tienes tiempo de reaccionar y remendar tu error.

F.R: No tengan miedo, al final el “no” ya lo tienen. Sigan sus sueños, siempre habrá baches en el camino, pero al final vale la pena, “trust the process”.